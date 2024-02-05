В ожидании доченьки: 7 самых популярных женских имен в Украине

Некоторые украинские имена никогда не теряют свою популярность. Кроме того, с каждым годом все больше родителей выбирают их для своих детей. Ведь отдают предпочтение традиционным вариантам.

24 Канал сделал подборку самых популярных женских имен в Украине. Возможно, среди них есть и ваше.

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Список самых популярных имен для девочек в Украине

Имя Надежда пришло к нам из Древней Греции. Там оно звучит как Элпис. Это имя принадлежит одной из трех сестер, которые пострадали за христианскую веру (Вера, Надежда и Любовь).

Имя Вероника появилось благодаря жене правителя Египта, который принадлежал к династии Птолемеев. Она называлась Ференикой. Имя означает "та, что приносит победу".

Имя Галина имеет древнегреческое происхождение и трактуется как "штиль", "спокойствие", "безмятежность". Интересно, что покровительница тихого моря называлась Галеной.

Подборка имен, которыми можно назвать девочку / Фото Unsplash

Имя Елена связывают с греческим богом солнца Гелиосом. Поэтому оно переводится как "солнечный свет", "солнечный луч".

Имя Наталья образовалось от слова "natalis", которое трактуется как "родная", и от словосочетания "Natalis Domini", которое переводится как "Рождество". Поэтому и означает "благословенная", "рождественская".

Имя Мария – древнееврейского происхождения и означает "любимая", "госпожа", "желанная" или "отвергнутая", "печальная". Оно считается одним из самых популярных не только в Украине, но и в других странах мира.

Имя Валентина имеет древнеримское происхождение и переводится как "жизнеспособная", "здоровая", "сильная". В оригинале оно звучит как Валентинус.