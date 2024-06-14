5 забытых женских имен, которые возвращаются в тренды

Многие имена, которые сейчас популярны, некоторое время считались забытыми. Их было почти невозможно услышать на улице, но впоследствии ситуация изменилась кардинально.

В списке забытых имен, которые сейчас в тренде, есть такие: Ульяна, Полина, Василиса, Варвара и Алиса. Подробнее о них читайте в материале LifeStyle 24.

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Перечень забытых женских имен, которые популярны сейчас

Ульяна

С латинского языка имя Ульяна переводится как "пушистая" или "кудрявая". Оно происходит от имени Юлианус, но впоследствии получило другую форму – Иулиания.

Ульяна имеет хорошее воспитание, поэтому трудностей с ней не возникает. Девушка любит помогать людям, принимать дома гостей и знакомиться.

Полина

По первой версии, имя Полина образовалось от имени Аполлинарий, что имеет греческие корни и означает "солнечная". Согласно второй теории, происходит от французского имени Поль и трактуется как "маленькая".

С самого детства Полине легко находить общий язык с любым окружением. С ней интересно общаться, кроме того, девушка умеет слушать.

Забытые имена для девочек / Фото Unsplash

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Василиса

Имя Василиса существовало еще во времена Киевской Руси, куда пришло из Древней Греции. Оно трактуется как "императрица".

В характере Василисы действительно можно увидеть царские черты. Она любит свободу, иногда может быть слишком энергичной и эмоциональной.

Варвара

По происхождению, имя Варвара – древнегреческое и переводится как "дикарка", "варварка". В Киевской Руси появилось после принятия христианства.

Варвара много времени посвящает работе, ведь хочет достичь больших успехов. Несмотря на свои таланты и способности, старается всегда оставаться скромной.

Алиса

Алиса – это сокращенный вариант имени Adelais, которое образовалось от Adalheid. Последнее состоит из двух слов: "adal", что означает "благородный", "знатный", и "heid" – "образ", "вид", "род". Иногда это имя трактуется как "истина".

Дома у Алисы всегда должен царить порядок, поэтому она является хорошей хозяйкой. Среди людей выделяется своей принципиальностью.