Как легко наточить нож без точилки: гениальные советы в домашних и полевых условиях

После долгого использования даже самый острый нож теряет свои характеристики. Если вам нужно быстро и тонко что-нибудь порезать, а точилки нет – вам помогут эти простые советы.

Чуть ли не каждому знакома ситуация, когда затупился нож, но точил или другого специального оборудования нет. Тупой нож не только доставляет неудобства, но и может быть опасным. Советы от 24 Канала подойдут не только для дома, но и в "полевых условиях".

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Тарелка или чашка

Возьмите фарфоровую или керамическую посуду: тарелку или чашку и переверните ее. Если ободок на дне имеет неровности и шершавый, он идеально подойдет для того, чтобы заточить нож.

Наклоните посуду под углом и быстро проведите ножом по дню.

После процедуры ополосните нож в воде.

Пилочка для ногтей

Обычная пилочка для ногтей может спасти затупленный нож.

Положите пилочку на жесткую поверхность шероховатой стороной и осторожно придерживайте ее руками.

Проведите ножом по поверхности пилочки несколько раз так, чтобы стал заметным результат.



Как заострить нож / Фото Unsplash

Наждачная бумага

Возьмите наждачную бумагу и оберните линейку или кусок дерева так, чтобы шероховатая сторона была снаружи.

Придерживая данную конструкцию, несколькими механическими движениями проведите лезвием ножа по бумаге.

Этот способ часто используют и для того, чтобы точить ножи мясорубки.

Камень

Если вы на улице проводите время на пикнике – этот вариант идеально подойдет. Возьмите гладкий камень, кусок цемента или кирпич, и проведите по его поверхности лезвием ножа от рукоятки до кончика.

Есть и другой вариант: прислоните два камня друг к другу и проведите ножом между ними несколько раз.

Затем хорошо промойте нож и протрите насухо.

Еще один нож

. Чтобы справиться с этой задачей быстрее, сбрызните поверхность камня водой.