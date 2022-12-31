Как убрать квартиру после Нового года: лайфхаки для тех, кто не хочет прилагать усилия

Убирать после новогодних празднований мало кому хочется, поэтому нужно организовать клининг так, чтобы прилагать минимум усилий и времени. Читайте советы, как убрать квартиру после Нового года.

Чтобы облегчить уборку после громких праздников, нужно систематизировать клининг. 24 канал.

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Делайте одно дело по всему дому

Эффективность вашей уборки повысится в разы, если вы выберете одну задачу для уборки (например, уборку пылесосом, мытье полов или вытирание пыли) и выполните его в каждой комнате.

Дело в том, что постоянное повторение одних и тех же дел в каждой комнате заставляют чувствовать себя плохо в бесконечном кругу рутины. Так что интереснее и легче будет убирать, посвящая время каждому виду клининга поочередно.

Как легко убрать в доме после новогодних праздников / Фото Unsplash

Сделайте место для инструментов уборки

Вещи, которые вы используете для уборки должны иметь свое место – в идеале складывать весь инвентарь для клининга в одно место.

Это поможет вам не отвлекаться на поиски и лишний раз раздражаться от уборки. Организуйте для моющих средств, щеток и тряпок отдельную полочку, где вы всегда найдете то, что вам нужно и сэкономите время.

Как легко убрать в доме после новогодних праздников / Фото Unsplash

Не пытайтесь убрать все идеально

После Нового года не пытайтесь убрать все – перфекционизм только помешает чувствовать себя свободно и спокойно в чистой квартире. Не стоит браться за дальние уголки на шкафах или отмывать окна сразу после праздников.

Распределите уборку на секции – от наиболее важной до самой малой. Начинайте убирать с наиболее видимых проблем и понемногу двигайтесь к мелочам, однако не концентрируйтесь на идеальной чистоте.

Как легко убрать в доме после новогодних праздников / Фото Unsplash