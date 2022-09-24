Без лишних затрат в кризис: как легко заменить бытовую химию всего 3 продуктами

Война россии против Украины значительно ухудшила финансовое положение многих украинцев. Несмотря на это, цены на все растут, и возникает вопрос – как сэкономить на базовых вещах, которые необходимы в доме. Читайте в статье, чем можно заменить бытовую химию и как сэкономить на этом средства.

24 канал собрал список средств, которыми можно легко заменить дорогостоящие бытовые товары и моющие средства. Только несколько продуктов могут заменить большинство бытовой химии в доме.

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Главным плюсом таких средств является нетоксичность и экологичность. Кроме того, домашние методы идеально подойдут для людей с аллергией и помогут сэкономить деньги.

Уксус

Обычный пищевой уксус отлично справляется с загрязнениями кафельных, эмалированных и металлических поверхностей. С помощью этого продукта можно отчистить любой уголок кухни или ванной и не тратить сотни гривен на специализированные моющие средства.

Какие продукты могут заменить бытовую химию / Фото Unsplash

Благодаря действующим веществам уксус может справиться как с жиром, так и с накипью, налетом и пятнами на поверхностях. Его можно использовать как в чистом виде, так и в сочетании с другими продуктами.

Кроме того, уксус отлично очищает зеркала – его специфическая структура не оставляет разводов и легко убирает загрязнения. В сочетании с содой уксус может стать очищающей бомбой для унитазов и сильно загрязненных эмалированных участков.

Сода

Универсальный очиститель на каждой кухне поможет справиться с любым загрязнением быстро, эффективно и без запаха. С помощью соды можно почистить:

Плитку;

Духовку;

Вытяжку;

Чайники;

Микроволновку;

Раковину и ванну;

Кафель;

Полы;

Столовые приборы и многое другое.

Какие продукты могут заменить бытовую химию / Фото Unsplash

Кроме того, сода отлично отбеливает вещи, поэтому ее можно использовать и во время стирки. Сода также поможет отчистить белую обувь и загрязненные украшения.

Словом, сода – мастхев в каждом доме, с помощью которого можно очистить что угодно.

Лимонная кислота

Если у вас жесткая вода и вы часто сталкиваетесь с проблемной накипью в чайнике или налетом в ванной, на помощь придет лимонная кислота. Это простое средство не только эффективно отчищает проблемные участки, но и возвращает вещам свежесть и приятный запах.

Лимонная кислота в сочетании с хозяйственным мылом или дешевым порошком может отмыть загрязненный унитаз и убрать налет из кранов.

Какие продукты могут заменить бытовую химию / Фото Unsplash

Кроме того, лимонная кислота поможет отмыть духовые и микроволновые печи от жира и нагара. После ее использования в духовках нет риска отравиться вредными испарениями.

Также кислота лимона выступает как природный абсорбент и дезинфектор, и может легко убрать запахи с кухонных рабочих поверхностей – досок из дерева, пластика и керамики.