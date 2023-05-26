Станет как новенький: как эффективно избавиться от желтизны из летней одежды

Желтые пятна на белой одежде – частая проблема, которая становится особенно распространенной летом. Как быстро и эффективно справиться с ней и вернуть одежду в белоснежное состояние, узнайте ниже.

Желтые пятна на одежде – неприятность, особенно донимающая летом из-за потливости. Но белый наряд с желтизной не обязательно выбрасывать после первого пятна. 24 Канал расскажет, как справиться с проблемой.

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Как избавиться от пятен на одежде

Чтобы избавиться от желтизны на одежде, можно воспользоваться одним из лайфхаков или использовать несколько одновременно.

Нанесите на пятна жидкое мыло и тщательно натрите зубной щеткой.

Растворите чайную ложку лимонной кислоты в стакане воды и нанесите на пятна, затем оставьте на час. Вместо лимонной кислоты можно использовать сок, но держать только 15 – 20 минут.

Еще одним вариантом является уксус с водой в равных пропорциях. Его тоже следует оставить на несколько минут и смыть.



Как избавиться от желтых пятен / Фото Pixabay

Можно использовать небольшое количество перекиси водорода. Вылейте его на пятна и оставьте на несколько часов.

Используйте средство отбеливания (более агрессивным будет средство отбеливания на основе кислорода). Растворите в небольшом количестве воды, оставьте на пятнах на полчаса.

Все средства тщательно смывайте холодной водой. Повторяйте процедуру, если результат недостаточен.

Сушить такую одежду стоит на солнце для естественной сушки – лучи помогут избавиться от желтизны.

, чтобы предвидеть желтые пятна, следует летом часто стирать одежду и менять ее. К тому же можно использовать специальные вкладыши для подмышек, которые будут поглощать влагу. Также обратите внимание, что вещи желтеют не обязательно от пота – возможно вы используете неудачный порошок или неудачный режим для стирки.