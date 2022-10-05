Свежесть надолго: как хранить одежду в шкафу

Часто бывает так, что даже постиранная одежда, немного полежавшая в шкафу, перестает быть свежей и неприятно пахнет затхлостью и пылью. Что делать в таких случаях и как сохранить аромат любимых вещей надолго – читайте в материале.

Некоторая одежда может впитывать неприятные ароматы, которые есть не только в квартире или на улице, но и в самых местах хранения вещей. Для того, чтобы одежда всегда оставалась ароматной и не теряла свежесть после стирки, 24 канал рекомендует соблюдать несколько простых правил.

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Правила хранения

Деревянные и пластиковые шкафы, где лежит одежда, могут иметь собственный специфический запах, который может въесть в структуру ткани и придать вещам неприятный аромат. Поэтому перед тем, как складывать вещи на новые полки, следует протереть покрытие шкафа обеззараживающими и абсорбирующими средствами.

Для этого подойдут:

Специальные очистители – специализированные средства, которые можно купить в любом магазине бытовой химии, смогут не только очистить шкафы от загрязнений, но и придать дереву приятный свежий аромат.

– специализированные средства, которые можно купить в любом магазине бытовой химии, смогут не только очистить шкафы от загрязнений, но и придать дереву приятный свежий аромат. Сода – раствор 1 столовой ложки соды и стакана воды сможет убрать неприятный запах затхлости и продезинфицировать стенки шкафа. Протрите смесью полки и тщательно протрите – сначала влажной тряпкой, а затем бумажными полотенцами, чтобы в шкафу не осталось влаги.

– раствор 1 столовой ложки соды и стакана воды сможет убрать неприятный запах затхлости и продезинфицировать стенки шкафа. Протрите смесью полки и тщательно протрите – сначала влажной тряпкой, а затем бумажными полотенцами, чтобы в шкафу не осталось влаги. Свежий воздух – помещение, где стоит шкаф, нужно полностью проветрить, предварительно открыв все дверцы и ящики шкафа. Перед этим извлеките всю одежду и проверьте, неприятно ли она пахнет – если такие вещи есть, их нужно вывесить на свежий воздух и дать проветриться. Если это не помогло, вещи надо постирать.

Не кладите в шкаф влажную одежду

Запах плесени и затхлости часто может вызвать сама одежда – это обусловлено тем, что ткань недостаточно высохла, а вода в волокнах начинает цвести. Чтобы избежать неприятных запахов влаги и плесени, тщательно сушите одежду перед тем, как положить ее в шкаф.

Не кладите в шкаф невысохшую одежду / Фото Unsplash

Что может сохранить свежесть в шкафу

Для того чтобы одежда приятно пахла и не получала прелого запаха в местах хранения, существует несколько средств. После того, как шкаф очищен от пыли и неприятного запаха, одежда постирана, и все можно складывать на места, можно добавить приятных ароматических ноток.

Саше для шкафов

Ароматизированные саше можно не только приобрести в магазине, но и сделать своими руками. Для этого подойдут небольшие тканевые мешочки, в которые кладут пряности, ароматические травы или сушеница.

Саше для шкафов нейтрализует неприятные запахи / Фото Unsplash

В магазинах можно найти сотни вариаций и подобрать излюбленный аромат для шкафа. Обычно такие освежители держат запах долго и придают одежде приятное амбре. Шкафы с такими саше не имеют затхлого запаха и не пахнут плесенью.

Чай в пакетиках

Пакетики с чаем прекрасно подойдут для освежения полок и висящей одежды. Для того чтобы сохранить свежесть вещей, достаточно просто положить между ними несколько чайных пакетиков или повесить чайные мешочки на вешалки с одеждой.

Выбрать аромат чая можно любой, однако лучше с неприятными запахами справляется пакетированный черный чай или чай с бергамотом.

Чай в пакетиках / Фото Unsplash

Мыло

Ароматизированное твердое мыло может приятно освежить одежду и является распространенным методом, действенно придающим аромат.

Для того, чтобы одежда приятно пахла подойдет любое мыло – не ваше усмотрение выберите запах и положите его в тонкий тканевой мешочек. Если такого нет, подойдет обычный или капроновый носок. Положите мыло на полку между одеждой – через время ваши вещи будут приятно пахнуть.

Твердое мыло ароматизирует одежду / Фото Unsplash

Сода

Сода играет роль природного абсорбента, поэтому легко может унести неприятные запахи внутри шкафа. Поставьте в конце полки открытую пачку с содой. Вещество будет впитывать неприятные запахи, а попранные вещи дольше будут оставаться свежими.

Сода может уничтожить неприятные запахи в шкафу / Фото Getty Images