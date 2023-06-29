Балерина, стилет, миндаль: все, что нужно знать о формах ногтей и как они выглядят

В салонах красоты часто спрашивают о желаемой форме ногтей. Их несколько, каждая из них подходит к определенному стилю. Если вы не знаете, что отвечать на вопросы мастера маникюра – читайте этот материал дальше.

Мастера маникюра могут иметь разные мнения относительно разнообразия формы ногтей, но обычно можно выделить 8 стандартных форм. Каждая из них имеет особый вид и черту, что отличает ее от других.

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Гробик

Форма ногтей Coffin означает то, что их слово – она очень напоминает форму гроба. Это длинные ногти с заметным сужением в конце. Этот стиль был популярен около 10 лет назад, но может вернуться и стать трендовым снова. Он подходит к вьющимся волосам, каблукам, темному контуру губ и любому дерзкому образу.

Форма "греб" / Фото из инстаграма

Балерина

Форма ногтей "балерина" напоминает предыдущую, но имеет мягкие линии и напоминает пуанты – обувь балерин. Такое нежное название не означает, что маникюр должен быть романтичным – здесь есть место экспериментам и яркости.

Форма "балерина" / Фото из инстаграма

Ногти-трубочки

Если посмотреть на маникюр с торца – он напоминает трубочку для коктейля. Отсюда название – PipeNails. Это супердлинные ногти с выпуклой формой, которые подойдут самым смелым.

Овал

Овальная форма ногтей – одна из традиционных и классических. Это частый выбор мировых звезд, например Гейли Бибер. Но этот стиль подразумевает возможность разнообразных дизайнов и искусства в маникюре.

Форма "овал" / Фото из инстаграма

Миндаль

Ногти в форме миндаля отличаются от овальных тем, что имеют слегка заостренный кончик. Сейчас он супертрендовый и подходит тем, кто хочет отойти от классики и попробовать что-нибудь новое.

Форма "миндаль" / Фото из инстаграма

Стилет

Ногти в форме стилета обычно очень длинные и имеют четкий заостренный кончик.

Форма "стилет" / Фото из инстаграма

Квадрат

Квадратная форма в маникюре знакома каждому. Именно она чаще всего возглавляет тренды в области нейл-дизайна.

Форма "квадрат" / Фото из инстаграма

Мягкий квадрат

Мягкий квадрат – это более элегантная, более совершенная и нежная форма обычного квадрата. Мягкий квадрат выглядит безупречно на коротких ногтях.

Форма "мягкий квадрат" / Фото из инстаграма