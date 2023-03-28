Как легко чистить овощи: проверенные советы хозяек

Каждая хозяйка знает, что некоторые процессы в приготовлении вкусных блюд не всегда приятны, например, чистка овощей. Но есть несколько лайфхаков, как облегчить работу на кухне.

Даже самые искусные повара сталкиваются с проблемой долгой очистки овощей. Много грязи, шелухи или других нюансов мешают в приготовлении. Несколько простых способов ускорить и упростить эти процессы расскажет 24 Канал.

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Морковь

Обычно этот овощ не так уж трудно чистить, но всегда можно облегчить процесс. Нужно просто помыть морковь от грязи и под проточной водой скребать металлической губкой. Также можно воспользоваться фольгой – ее нужно смять в шарик и потереть морковь.

Молодой картофель

Уже скоро картофель появится на наших столах. Легко очистить тонкую кожуру молодого картофеля можно тем же способом, что и морковь. А можно использовать лайфхак: помыть картофель и забросить в кастрюлю вместе с грубой солью – такова морская или каменная. Затем накрыть крышкой и интенсивно потрясти. Соль выполняет всю "грязную" работу, останется только еще раз помыть картошку.

Помидор

Хотя этот овощ не часто нуждается в очищении, но для приготовления отдельных блюд или соусов это может понадобиться. Чтобы просто избавиться от кожицы на помидоре, нужно прежде всего выбрать не очень мягкие овощи, затем поместить их в миску и залить кипятком. Оставить на 1 минуту под крышкой. Так кожура просто отслаивается от мякоти, а вручную нужно только очистить остатки.



Очистка помидора / Фото Pinterest

Вареная свекла

Всем знакома окраска рук в розовый после очищения свеклы. Чтобы избежать этого, достаточно просто чистить овощ сразу под напором воды. Тонкая шкурка легко поддается снятию, что не только ускоряет процесс, но и делает его приятным.

Чеснок

Чтобы быстро избавиться от шелухи чеснока понадобится обычная стеклянная банка. Ею нужно нажать на головку чеснока, чтобы она распалась на частицы. Затем нужно в ту же банку насыпать этот чеснок и хорошо потряхнуть. Так сухие шелухи отпадут. Однако такой способ не поможет луку, ведь он сочен и его лучше чистить привычным способом.



Очистка чеснока / Фото Pinterest

Автор: Диана Сикорская