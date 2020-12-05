Блогер и светская львица Кайли Дженнер отправилась на зимний отдых в горы. Она выбрала сексуальный обтягивающий комбинезон, который расстегнула на камеру, чтобы похвастаться обнаженной грудью.

За инстаграм-страницей Кайли Дженнер следят более 200 миллионов пользователей. Они обожают звезду не только за безупречные образы и эстетическую картинку, но и за откровенные фото. Она часто демонстрирует аппетитные прелести на публику. Светская львица не изменяет себе даже при экстремальных обстоятельствах и смело раздевается в морозную погоду.

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За новогодним настроением Кайли Дженнер отправилась в заснеженные горы. Для отдыха она выбрала обтягивающий комбинезон черного цвета, который фантастически подчеркивал сексуальную фигуру – упругие ягодицы и стройную талию. Наверх знаменитость накинула объемный черный пуховик, который остается главным трендом зимнего сезона.

Блогер решила добавить образу пикантности и расстегнула молнию в зоне декольте. Под комбинезон она не стала надевать бюстгальтер, поэтому подписчики увидели пышную обнаженную грудь Кайли Дженнер.

Безусловно, обольстительности ей придавал изысканный макияж с тенями шоколадного цвета и нюдовой помадой. Длинные волосы звезда оставила распущенными и подобрала эпатажные очки для горнолыжного отдыха.



Кайли Дженнер засветила обнаженную грудь / Фото Instagram / @kyliejenner