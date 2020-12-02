Американская знаменитость Кайли Дженнер продолжает радовать многомиллионную аудиторию эротическими фотографиями. Звезда позировала в откровенной кофточке с декольте и взбудоражила воображение поклонников.

На личной инстаграм-странице Кайли Дженнер появились новые эротические кадры. Американская знаменитость продолжает будоражить воображение поклонников образами, появляясь перед камерой в эротических нарядах или полностью без них.

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Кайли позировала в частном самолете, заполненном искусственным розовым светом, что придавало кадру особой перчинки. Звезда появилась в черной кофточке с глубоким декольте без бюстгальтера, поэтому засветила аппетитную пышную грудь.

Также модель надела темные кожаные штаны, а сверху накинула коричневую шубу. Наряд она объединила с черными массивными ботинками. Шею Кайли Дженнер украсили тонкие цепочки с подвеской, а образ дополняла большая сумка, которая стояла сбоку, и красный маникюр.

Знаменитость выровняла волосы и распустила их. На лице она сделала свой фирменный макияж, подчеркнув глаза тенями в стиле cat eye. Губы Кайли накрасила нюдовою помадой.

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