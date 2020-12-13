Светская львица Кайли Дженнер обожает демонстрировать свою невероятную фигуру в сети. На новых фото она позировала в нюдовом бюстгальтере, который дерзко подчеркнул пышную грудь и позволил показать обнаженную талию.

На личной странице в инстаграме Кайли Дженнер показала новый домашний образ, который взбудоражил более чем двухсотмиллионную аудиторию. На баскетбольной площадке рядом с домом звезда появилась в широких светлых джинсах, которые соединила с массивными кроссовками и белой рубашкой.

Горячее В желтом мини-платье: Кайли Дженнер похвасталась пышными формами – сексуальные фото

Однако застегивать верх образа блогерша не стала, ведь решила очаровать публику своими фантастическими формами. Под рубашку Кайли Дженнер надела нюдовый бюстгальтер на широких бретелях, который засветила на камеру. Она сексуально выпятила большую грудь и акцентировала на подтянутом теле, ведь стройная талия была обнажена.

Светская львица собрала волосы в низкий хвост и сделала нежный макияж. Из аксессуаров Кайли Дженнер выбрала лаконичную цепочку с подвеской и небольшую сумочку золотистого оттенка. Этот дерзкий повседневный образ не оставил равнодушными более чем 6 миллионов пользователей.



Кайли Дженнер выпятила грудь в бюстгальтере /​ Фото Instagram / @kyliejenner



Кайли Дженнер выпятила грудь в бюстгальтере /​ Фото Instagram / @kyliejenner