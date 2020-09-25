Бывший футболист Дэвид Бекхэм является поклонником сериала "Друзья". В сети он решил опубликовать особые фрагменты из ситкома, которые сложились в мем о 2020 году.

Видео появилось в инстаграме Дэвида Бекхэма. Спортсмен поделился курьезной нарезкой роликов, намекнув, что в сериале "Друзья" предсказывали события 2020 года.

Для настоящих фанатов Киноляпы в сериале "Друзья", на которые вы могли и не обращать внимания

В частности, в видео можно увидеть шестерых персонажей ситкома – Рейчел, Джои, Фиби, Чендлера, Монику и Росса. Герои "Друзей" говорят, что ненавидят год, не хотят покидать квартиру, заставляют друг друга мыть руки, или же называют все события безумием. И, пожалуй, каждый эпизод настолько точно передает настроения всего мира, что миллионы пользователей сети посмеялись над роликом.

Нет лучшего способа начать день, чем с просмотра "Друзей",

– написал Дэвид Бекхэм.

Ранее в сети огромную популярность получили мемы "Мои планы – 2020". Пользователи сети курьезно соединяли кадры из любимых фильмов и сериалов, передавая настроения перед карантином и во время пандемии. И, конечно, остроумные юзеры не обошли вниманием сериал "Друзья". С главными героями ленты создали картинки, которые рассмешили сеть до слез. Журналисты 24 канала подобрали самые забавные из них.



Мемы из сериала "Друзья" / Фото Twitter



Мемы о 2020 годе / Фото Twitter



Курьезные картинки о 2020 годе / Фото Twitter



Мемы о карантине / Фото Twitter