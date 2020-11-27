В Голливуде снимут сиквел к боевику "Эвакуация". Такое решение приняли после безумного успеха фильма на стриминговой платформе Netflix.

По данным портала ComicBook, съемки сиквела начнутся не раньше 2021 года. Сейчас в Голливуде разрабатывают оригинальный сценарий для второй части фильма "Эвакуация". Как и в дебютной ленте, главную роль сыграет Крис Хемсворт.

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"Да, мы работаем над вторым фильмом. Мы пока на стадии написания сценария, но надеемся начать съемки в следующем году. И знаете, я очень взволнован, Хемсворт супервзволнован, Netflix взволнован, поэтому сейчас все дело в том, чтобы дописать сценарий", – рассказал знаменитый голливудский сценарист Джо Руссо.

Что известно о фильме "Эвакуация"

Премьера захватывающего боевика Netflix состоялась на стриминговой платформе 24 апреля. Тогда кинотеатры в Украине были закрытыми, поэтому тысячи киноманов оформили подписку на стриминговую платформу и посмотрели фильм "Эвакуация" с Крисом Хемсвортом.

По сюжету, профессиональный спецназовец Тейлер Рейк после трагедии с дочкой решил отойти от дел. Теперь он занимается высокооплачиваемыми и опасными заказами. Один из них – эвакуация похищенного ребенка преступника, находящегося в тюрьме. Однако миссия Рейка усложняется, поскольку мальчика удерживают в трущобах Бангладеша, которые контролируют наркоторговцы. Тейлер становится мишенью для всех наемников и полицейских, поэтому выбраться из города живым будет очень непросто.

Миллионы людей пересмотрели захватывающий экшн в первый месяц после премьеры, что сделало "Эвакуацию" одним из самых успешных проектов Netflix. Но до сих пор лента не теряет своей популярности.

"Эвакуация": смотрите трейлер к фильму