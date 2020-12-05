Главная героиня шоу "Холостячка" Ксения Мишина выросла в Севастополе. Она рассказала о беззаботном детстве в Крыму и поделилась, чем полуостров является для нее сегодня.

На личной странице в инстаграм Ксения Мишина опубликовала фото в роскошных нарядах от крымского бренда L.A.B by Ternovskaya. Актриса позировала на фоне изображений живописных пейзажей полуострова и рассказала о местах, где прошло ее детство.

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Ксения Мишина о детстве в Крыму

Звезда призналась, что она росла рядом с морем, горами, скалистыми пляжами, хвойными парками и цветущими полями. Ей не приходилось преодолевать сотни километров ради отдыха, ведь рядом всегда был пляж, а неподалеку – Южный берег Крыма с фантастическим мысом Айя.

"Я осознаю, какая я была счастлива. Все эти цвета, запахи, звуки, формы – все это разнообразие конечно формировало во мне настоящую любовь к природе, преклонение перед всем живым и целостностью. И сейчас быть на природе – это мой любимый способ релакса и отдыха", – отметила Ксения Мишина.

Актриса признается: счастлива, что родилась именно в Крыму, ведь благодаря невероятным местам полуострова стала такой, какой есть сейчас. Для нее Крым – это дом, который находится вне политики.

Это место для меня вне государствами, спорами и делениями. Это место в моем сердце, и никто никогда не сможет у меня его отобрать. Мой Крым,

– чувственно написала "Холостячка".