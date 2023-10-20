10 приборов, которые лучше выключать на ночь из розетки

Выключение некой техники на ночь из розетки поможет сэкономить немало средств. Ведь подключенные приборы продолжают потреблять электроэнергию, даже если мы ими не пользуемся.

Если отключать приборы из розетки, мы не только сохраним часть средств, но и будем грамотно потреблять электроэнергию. Это касается периодов, когда Россия обстреливает энергетическую инфраструктуру, и есть потребность в экономии электричества. Какие приборы лучше выключать на ночь – знает 24 Канал.

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Какие приборы нужно выключать на ночь из розетки

Ноутбук или компьютер стоит отключать от сети, если вы ими не пользуетесь. Потому что они просто зря будут "наматывать" вам киловаты. А так, можно немного сэкономить.

У людей есть привычка засыпать под включенный телевизор или просто выключать его только пультом. Но в таких случаях он продолжает потреблять электроэнергию. К тому же такая привычка негативно влияет на самочувствие, нарушая сон.



Сон под телевизор / Фото Shutterstock

Распространена практика заряжать телефон ночью. Соответственно, он всю ночь находится включенным в розетку. Таким образом, это "ест" электроэнергию, и приходится больше платить. К тому же продолжительная зарядка через некоторое время выводит из строя саму батарею гаджета.



Зарядка телефона / Фото Freepik

Вай-фай роутер – это устройство, которое держат подключенным к сети все люди. И длится это 24 на 7. Но в этом нет нужды, вы ведь не пользуетесь интернетом всю ночь.

В холодное время люди часто включают электрические обогреватели в помещении. Впрочем, они "съедают" достаточно много электроэнергии. Специалисты призывают не оставлять их включенными в розетку.



Электрический обогреватель / Фото "Розетка"

Следите за тем, чтобы выключать свет в комнате, где вы не находитесь. И отсоединяйте от сети настольные лампы на ночь, чтобы сэкономить немного денег.

Специалисты советуют вытаскивать вилки из розетки бытовых приборов. Речь идет о микроволновке, электрочайнике, кофемашине или тостере. В общем, любую технику, которой вы пользуетесь короткий промежуток времени, следует выключать.

Кстати, микроволновку можно использовать не только для подогрева пищи. Есть еще некоторые полезные способы, которые понадобятся каждой хозяйке.