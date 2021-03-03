В двух мировых войнах воевали не только солдаты, к военным операциям также были привлечены художники. Они создавали оптические иллюзии, которые помогли союзникам одержать победу в боях.

Начиная с Первой мировой войны, военные осознали пользу знаний художников о визуальных иллюзиях. Благодаря идее о свете, тени и перспективе художники и скульпторы переделали зону боевых действий в арену креативной стратегии, сделав буквальный "театр" войны.

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Соломон Джозеф Соломон

Одним из важнейших британских художников-камуфляров Первой мировой войны стал Соломон Джозеф Соломон. Он был членом Королевской академии, учился у известного французского академического художника Александра Кабанеля.

Во время войны Соломон охотно присоединился к тактике сокрытия военных и был отправлен на западный фронт. Его разработка камуфляжной сетки как метода покрытия траншей стала чрезвычайно влиятельной.



Солдаты, которые делают камуфляжную сетку в Бассо, 16 июня 1918 года / Фото ВВС

Также он работал над многими другими схемами обмана, включая "дерево наблюдения" – полый ствол дерева, размещенный на ничейной земле, из которого передовой наблюдатель мог осмотреть вражеские окопы. Скульптор и живописец Леон Андервуд, который учился в Королевском колледже искусств до войны, помогал в разработке и сборке этих деревьев.

Норман Уилкинсон

Другим художником, который способствовал военным усилиям в Первой мировой войне, был Норман Уилкинсон. До этого он разрабатывал плакаты и иллюстрации к газетным статьям. Но активная служба в Королевском флоте толкнула его художественные идеи на более радикальную территорию.

Уилкинсон начал работать над идеями защиты кораблей от вражеских торпед. Понимая, что линкоры были слишком заметными, он разработал "ослепляющий" камуфляж: композиции из абстрактных полос, основанные на перспективных линиях. Эта идея сбивала с толку противника и лишала его возможности определить скорость и положение корабля. Его эксперименты проводились в 4 студиях Королевской академии в Лондоне, где он работал с командой художников, включая Эдварда Водсворта.

Канонерская корабль в ослепляющем камуфляже, 1918 год / Фото ВВС

Управление камуфляжа командования Ближнего Востока

Эти подразделения проводили операции по обману и сокрытию людей и военной техники. На аэродромах земля была окрашена в черные и серые цвета для имитации теней, чтобы обмануть разведывательные самолеты. Крыши авиационных ангаров были окрашены иллюзиями, чтобы сделать их похожими на гражданское жилье.

Руководителями управления камуфляжа командования Ближнего Востока были британские офицеры Джеффри Баркас и Тони Айртон. Подразделение состояло из бывших художников, дизайнеров сцены и карикатуристов, которых завербовали за навыки визуального обмана. Айртон был бывшим художником, а Баркас – сценаристом, продюсером и режиссером, который получил "Оскар" за документальный фильм в 1936 году.

Сверхсекретный план, изменивший ход войны

В 1942 году в североафриканской пустыне войска союзников вели проигрышный бой. 16 сентября Баркаса и Айртона вызвали на встречу высокого уровня в Борг-эль-Араб в Египте. Военных проинформировали о сверхсекретном плане битвы при Аламейне, которая может изменить ход войны. Чтобы победить, им нужно было застать своих немецких и итальянских врагов врасплох, заставив поверить, что атака будет проводиться гораздо позже и с другого направления, чем они ожидали.



Танк-приманка из каучука / Фото ВВС

Для этого массовые легионы танков нужно было поставить на близкую к врагу позицию, в то же время скрыть боевую технику от глаз на севере. Также надо было создать армию-приманку из 600 полностью фальшивых военных машин, которая бы стала осью сил с юга.

Баркасу и Айртону дали на это всего 28 дней.

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Псевдоармия южного района

Она состояла из фальшивых танков и подставных продовольственных магазинов. Были места для боеприпасов и нефтяные контейнеры, изготовленные из ящиков и пальмовых листьев, покрытых брезентом. Даже была огромная водопроводная труба. Такая армия выглядела настоящей для немецких разведывательных самолетов.

Фальшивый танк на южном фланге / Фото ВВС

На северном участке настоящие танки были оборудованы деревянными отсеками, с помощью которых боевые машины походили на обычные грузовики. Подобным образом замаскировали артиллерийские единицы. Оказавшись на близкой позиции перед началом боя, целая армия неожиданно появилась на пороге своего противника.



Танк под видом грузовика / Фото ВВС

Это сработало. После битвы один немецкий генерал признался, что их полностью обмануло время и стратегия штурма союзников. Художники ликовали.

Армия призраков

Эти гениальные уловки вдохновили американский военный полк, сформированный позже во Второй мировой войне. 23-й штаб специальных войск, более известный как "Армия призраков", состоял из более 1000 человек. Среди известных членов были фотограф Арт Кейн, модельер Билл Бласс и художник Эллсворт Келли.

В течение 1944–1945 годов "Армия призраков" использовала сотни надувных танков, которые издалека казались похожими на настоящие и успешно обманывали немецкую воздушную разведку.



Надувной танк / Фото ВВС

Другая команда отвечала за фальшивый радиотрафик, предназначенный для перехвата нацистами. Бойцы "Армии Призраков" также работали актерами. Они надевали униформу разных полков и направлялись в ближние города, делая вид, что якобы проводится передислокация войск.

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После окончания войны "Армия призраков" была полностью засекречена, а их героические истории об изысканном сценическом мастерстве в бою оставались конфиденциальными до 1996 года.