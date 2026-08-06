С Яблочным Спасом 2026: сердечные поздравления, которые захочется отправить близким

Яблочный Спас – один из тех праздников, которые напоминают о том, что лето постепенно подходит к концу. 6 августа украинцы поздравляют друг друга, желают здоровья, семейного уюта и благополучия.

Если вы хотите красиво поздравить родных, друзей или коллег, 24 Канал собрал лучшие поздравления с Яблочным Спасом. Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке *** На гілках яблука дозріли, Промінням сонця їх зігріло. Хай Спас приносить вам добро, І в серці буде лиш тепло! *** Яблучний Спас - це диво природи, Це - чисті помисли в наших думках. Бажаю любові, достатку, свободи, Щоб щастя текло, як медова ріка. *** Яблучний Спас на поріг ступає - Нехай добро вас не минає! Хай Бог благословить ваш дім І щастя буде рідним всім! *** Яблучко стигле - символ добра, Нехай не знаєте ви зла. Хай день Преображення несе Надію, що вас зцілить і спасе!



*** Зі Спасом Яблучним вітаю, Здоров'я й миру вам бажаю! Хай в дім заходить щастя й ласка, А кожен день — мов світла казка. *** З Яблучним Спасом щиро вітаю, Миру і радості в серці бажаю. Хай буде медовим і сонячним час, А Бог береже вашу родину і вас! Картинки с Яблочным Спасом на украинском языке

Поздравления с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала





Открытка с Яблочным Спасом / Фотоколлаж 24 Канала





Картинки с Яблочным Спасом 6 августа





Поздравления с Яблочным Спасом на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала



Если хотите поздравить близких красиво и без банальных фраз, загляните в нашу подборку поздравлений с Яблочным Спасом – там найдутся слова для каждого.