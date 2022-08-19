Яблочный Спас в Украине: что нельзя делать в этот праздник
Яблочный Спас, как каждый праздник, окружен многими интересными традициями. В народе символом этого дня стали яблоки, освящаемые в церкви. Также считается, что на Спас лето передает эстафету осени.
Яблочный Спас приходится на период Успенского поста, поэтому нужно соблюдать определенные запреты этого времени. А еще существует множество традиций, например, верующие в этот день несут в церковь для освящения корзины с плодами лета и угощают всех близких и знакомых, пишет 24 канал.
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Запреты на Яблочного Спаса
- Нельзя заниматься тяжелой работой: убирать, шить, вышивать или вязать.
- Нельзя заниматься строительством и работать в поле.
- Нельзя сплетничать, ругаться, громко разговаривать.
- Нельзя оскорблять людей или животных.
- Нельзя таить в своем сердце обиду и злобу.
- Нельзя завидовать и унывать.
- Нельзя мыть и окрашивать свои волосы.
- Нельзя убивать мух.
- Нельзя жениться и проводить какие-либо громкие вечеринки.
Считается, что нельзя есть яблоки до их освящения в церкви. Только после посещения храма в праздник Яблочного Спаса.
Также в этот день нельзя употреблять мясо, молоко, яйца, жирную пищу и еду животного происхождения, а также пить алкогольные напитки.
Что можно делать на Яблочном Спасе 2022 / Фото "Canva"
Что позволено делать на Яблочного Спаса
- Можно собирать яблоки нового урожая и производить заготовку на зиму: сушить, консервировать и варить варенье.
- Можно выпекать из яблок пироги и вареники с яблочной начинкой.
- Можно угощать освященными яблоками друзей, родных, соседей.
- Можно есть рыбу, вино, масло и блюда из яблок.
Существует поверье, если съесть яблоко и загадать желание, оно обязательно сбудется.