В среду, 19 августа, верующие празднуют Яблочный Спас, или как еще называют этот праздник Преображение Господне. По обычаю, на Яблочный Спас освящают яблоки, груши, виноград, сливы, мед. Также можно святить колосья ржи и пшеницы, таким образом прославляя разнообразное богатство природы.

В народе есть такая поговорка: "Яблочный Спас – ушло лето от нас". Именно после Второго Спаса можно уже почувствовать первое дыхание осени, свежий прохладный воздух, а иногда и пожелтевшие листья.

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Что нельзя делать на Яблочный Спас

В древности считалось, что в этот день нельзя есть яблоки, пока они не будут освящены в церкви. Также на Яблочный спас нельзя делать никаких работ по дому, в частности, шить. Украинская поговорка гласит: кто на Спаса шьет – до конца дней слезы льет.

Существует запрет есть яблоки до начала Спаса женщинам, которые потеряли детей. По поверью, если родители не ели яблок до Спаса, то детям на небесах раздадут подарки в этот день.

Нельзя есть яблоки, пока они не будут освящены в церкви

На Яблочного Спаса запрещено купаться в водоемах. Также в этот период продолжается Успенский пост, поэтому следует ограничить употребление пищи животного происхождения. Откажитесь от мясных и молочных продуктов, жирной пищи и алкоголя. 19 августа – это единственный день, когда разрешено в пищу употреблять рыбу и морепродукты.

По приметам, в этот день нельзя убивать насекомых и прогонять их, ведь считается, что если на руку дважды села муха, то весь год человеку будет сопутствовать удача.

Традиции на Яблочный Спас

На Яблочный Спас принято запекать яблоки, печь пироги и блины с яблоками. Из яблок можно приготовить компот и варенье.

На Яблочный Спас можно печь пироги

Издавна считалось, что яблоки, съеденные на Яблочный Спас, приносят здоровье и достаток. Также на праздник стоит собирать урожай, ведь по народной традиции, урожай, оставшийся после Спаса, уже не принесет пользы здоровью.

Приметы на Яблочный Спас

Яблочный Спас называют днем ​​встречи осени и преобразования природы. Народные приметы говорят, что 19 августа можно предсказать погоду на следующий сезон. Если день солнечный и безоблачный, то осень будет сухой, а если дождливый, то стоит ждать осень мокрую. А вот ясный день предвещает морозную зиму с метелями.

Кроме того, принято считать, что после 19 августа ночи становятся намного холоднее.