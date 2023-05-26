Цветы станут розовыми, синими и фиолетовыми: как изменить цвет гортензий в домашних условиях

Главным преимуществом гортензий являются крупные и красочные цветочные соцветия. Они настолько разрастаются, что полностью закрывают веточки. А еще они могут изменять цвет.

Гортензии станут украшением любого участка благодаря своим красивыми цветами разных цветов: от белого и розового до фиолетового и синего. 24 Канал расскажет, как изменить цвет гортензии

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Как изменить цвет гортензий

Одна из уникальных особенностей гортензий заключается в их способности изменять цвет цветов в зависимости от уровня кислотности земли. В кислой среде цветки могут иметь синий или фиолетовый цвет, в нейтральной – розовый, а в щелочной – белый. Это делает гортензии интересными для создания различных цветовых комбинаций.

Для изменения цвета гортензий следует использовать следующие методы.

Первый – с увеличением кислотности почвы. Если вы хотите получить синие или фиолетовые цветы, надо сделать землю более кислой. Для этого можно добавить алюминиевые соли или народные средства, в частности уксус. Нужно взять 100 миллилитров жидкости и развести ее в 10 литрах воды. Поливать гортензию следует дважды в месяц.



Синие гортензии / Фото Сад-огород

Другой метод, чтобы получить фиолетовые или синие цветы – использовать лимонную кислоту. Ее нужно развести в пропорции 1 столовой ложки на 10 литров воды. Поливайте цветок несколько раз в сезон так, чтобы не попадать на листья.

Второй метод заключается в увеличении щелочности земли, если вы хотите получить розовые цветы. Для этого можно добавить известняк или доломитовую муку к почве. Эти вещества увеличат уровень щелочности и это будет способствовать формированию розовых цветов.



Розовые гортензии / Фото Аграрии вместе

Важно помнить, что изменение цвета гортензий может занять некоторое время. Результаты зависят от сорта гортензий, их начального цвета и особенностей земли.