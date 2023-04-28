Жвачка прилипла к одежде: 6 эффективных средств, которые помогут в этой ситуации

У каждого человека может случиться ситуация, когда жвачка прилипла к одежде. Неприятный случай, потому что не всегда его можно легко избавиться. Поэтому нужно знать способы, как удалить жвачку из ткани просто и без труда.

Если к вашей одежде приклеилась жвачка, не нужно паниковать. Это портит настроение, но есть способы, как решить эту проблему. Как удалить жвачку из ткани – расскажет 24 Канал.

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Как удалить жвачку из ткани

Первый и очень простой способ – замораживание вещи. Надо положить предмет со жвачкой в морозильник на несколько часов. Жвачка станет жесткой и легче будет отделяться от ткани. Позже убрать жвачку можно будет ножом или другим острым предметом.

Другой способ – это обработка вещи льдом. В таком случае жвачку можно заморозить с помощью кусочка льда. Кладем много льда в полиэтиленовый пакет и ставим одежду со жвачкой внутрь. Держим, пока жвачка не затвердеет. Тогда снимаем ее руками или жесткой щеткой.



Забираем жвачку льдом / Фото Vseznayko

Раствор мыльной воды. Надо смочить ткань в такой смеси, а затем убрать жвачку с помощью ножа или острого предмета.

Уксус. Смочите в растворе уксуса и воды в пропорции 1:2. Следует немного подождать и потом жвачка очень легко отклеится от нашей одежды.



Удаляем жвачку уксусом / Фото Kirpi4ik

Утюг. Этот способ очень прост и не требует много усилий. Ставим на предмет со жвачкой салфетку или марлю, а сверху проводим горячим утюгом. Жвачка останется на салфетке или марле.



Избавляемся от жвачки утюгом / Фото Ideas-Center

Фен. С помощью этого прибора вы сможете разогреть прилипшую к ткани резинку. И уже после этого сможете легко ее избавиться от одежды.