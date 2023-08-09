Как избавиться от тараканов в квартире: дешевые способы, которые поразят результатом

Тараканы – надоедливые насекомые, которые доставляют немало хлопот хозяевам и хозяйкам. От них можно избавиться как химическими способами, так и народными проверенными методами.

Тараканы становятся частой проблемой не только в общежитиях, но и квартирах и домах. 24 Канал расскажет о действенных методах, как вывести насекомых из своего дома.

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С проблемой легче всего бороться, как только вы заметили первых насекомых или "симптомы" их присутствия. На кухне возникает характерный запах, на поверхностях появляются темные точки, а также оотеки – кладки яиц тараканов (они небольшие, овальной формы).

Позаботьтесь о чистоте в квартире или именно том помещении, где завелись насекомые. Чаще всего – это кухня. Убирайте там почаще, не оставляйте продукты на поверхностях и выносите мусор. Обратите внимание на щели и темные уголки – там может быть целая "колония" тараканов.

Народные методы против тараканов

Борная кислота . Ее можно недорого приобрести в порошковом виде в аптеке. Отварите картофель или яичные желтки и сделайте пюре из этих продуктов. Смешайте его с борной кислотой в пропорции 1:1. Из этой смеси сделайте шарики и положите в легкодоступных для насекомых местах. Кислота попадает в организм и убивает насекомое. Шарики можно оставлять и для профилактики.

. Ее можно недорого приобрести в порошковом виде в аптеке. Отварите картофель или яичные желтки и сделайте пюре из этих продуктов. Смешайте его с борной кислотой в пропорции 1:1. Из этой смеси сделайте шарики и положите в легкодоступных для насекомых местах. Кислота попадает в организм и убивает насекомое. Шарики можно оставлять и для профилактики. Ловушки-липучки . Возьмите клейкую бумагу или обычную бумагу или картон и обклейте ее липкой лентой. Сконструируйте избушку-ловушку, а внутри положите немного сахара. Такие ловушки можно расставить по территории дома в нужном количестве.

. Возьмите клейкую бумагу или обычную бумагу или картон и обклейте ее липкой лентой. Сконструируйте избушку-ловушку, а внутри положите немного сахара. Такие ловушки можно расставить по территории дома в нужном количестве. Нашатырный спирт. Спиртом, разбавленным в воде, можно обработать чистые поверхности и пол. Это отпугивает насекомых.

Другие способы, как избавиться от тараканов

Сейчас есть немало других химических средств, которыми можно воспользоваться в борьбе с насекомыми. Например, это:

аэрозоли,

гели против тараканов,

ловушки в виде липких лент и другие,

карандаши,

порошковые средства.

Если ситуация становится критической и никакие методы не помогают, обратитесь в дезинфекционную службу.