Как избавиться от мошек в квартире: 6 идей, которые работают

Мошки являются частой проблемой в помещении в летнее время. Они гудят, садятся на еду и портят ее, оставляют пятна. На что они летят?

Мошки слетаются на сладкое, фрукты и овощи в поисках наживы. Нередко в гнилых фруктах и размножаются. Иногда они прячутся в таких местах, что не достать. Как их уничтожить быстро и без труда – подскажет 24 Канал.

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Чем и как уничтожить мошки в помещении

Если вы любите выращивать разные травы дома, это этот метод для вас. А если нет – есть повод усадить базилик или мяту в горшок. Разместить их следует на подоконнике в кухне. Если насекомые уже есть, то можно распылить определенное количество воды, размешанной с маслом базилика или мяты.



Горшок с базиликом / Фото Smak.ua

Присмотритесь к своим комнатных растений. Может, им что-то не подходит. Есть вероятность, что нужно положить туда новую землю. Сократите количество полива, так как мошкам нравится влага.



Комнатное растение / Фото "Зеленая усадьба"

Сделайте генеральная уборка на кухне как минимум, а лучше – все помещение. Очистите электрическую плиту, все поверхности, столы, шкафы, холодильник. Качественно вымойте пол со специальным средством. Может, они где-нибудь устроить себе жилье?



Уборка / Фото Depositphotos

Как обычно, можно использовать народные средства. Добавьте в сосуд 1 столовую ложку яблочного уксуса чайную ложку моющего средства и на 1/4 воды. Немного взбейте смесь: на запах уксуса мошки прилетят, а оттуда не вернутся через мыло, в котором застрянут.



Яблочный уксус / Фото Pinterest

Чтобы избавиться от мошек, нужно развести огонь, например, свечи. Тогда окуните ее в кастрюлю с водой свечу. Уложите ее там, где мошки чаще всего слетаются. При этом закройте окна: насекомые будут лететь на пламя. Таким образом, подожгут крылья к огню и утонут в воде.



Подожженная свеча / Фото Pixnio

Причиной мошек в квартире или доме могут быть испорченные фрукты и овощи. Их нужно вовремя выбрасывать. Свежие плоды тоже хорошо промываем под проточной водой. Можно обрабатывать кипятком.



Просроченные фрукты / Фото Pinterest