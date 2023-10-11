Царапины на стекле можно отчистить: есть только 2 средства, которые работают

Стеклянные изделия царапаются довольно часто, мы ведь ими пользуемся. Конечно, если повреждение глубокое и большое, здесь ничего не поделаешь. Но с некоторыми можно поработать.

Повреждений на стекле реально избавиться, если оно менее жесткое, чем тот материал, которым будем полировать. Узнаем, чем именно можно отчистить такие повреждения и что для этого нужно.

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Обратите внимание, что ценное стекло лучше не чистить таким способом, потому что его можно испортить.

Чем отчистить царапины на стекле

Лучше всего поможет избавиться от царапин такое средство, как оксид церия. Понадобятся и мягкие салфетки или полотенца из микрофибры. Если не хотите использовать химию, можно сделать густую смесь на основе соды с водой.



Оксид церия / Фото "Розетка"

Сначала нужно тщательно вымыть окно и рамы, чтобы не растирать грязь. После этого насыпьте на ткань оксид церия. Старайтесь отполировать проблемные места. Надо, чтобы это вещество было слегка влажным. После процедуры снова помойте окно, забрав остатки средства. Тогда вытрите тряпкой досуха.

Чем отмыть кухонную плиту из стекла

На стеклянной плите очень заметны малейшие повреждения, даже если это мощный материал. Линии от царапин попробуйте удалить раствором из соды и воды. Но перед этим посмотрите, не горячая ли поверхность.

Смесь следует наносить на проблемные места.

Соду втирают круговыми движениями губкой или мягкой тряпкой.

круговыми движениями губкой или мягкой тряпкой. Тогда все смываем и вытираем досуха.

К тому же существуют определенные средства, которыми легко отмыть чайник от налета. Эти вещества есть у вас дома.