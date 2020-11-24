Бывший американский продюсер Харви Вайнштейн заключен на 23 года. Недавно за ним установили круглосуточное видеонаблюдение из-за угрозы самоубийства.

Об этом сообщило издание TMZ. Бывший голливудский продюсер отбывает 23-летний срок наказания за изнасилование. Теперь за ним установили круглосуточное видеонаблюдение.

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Отметим, что такое решение приняло руководство тюрьмы, в которой находится Вайнштейн. В прошлом году миллионер Джеффри Эпштейн, который также отбывал наказание за педофилию, совершил самоубийство. Поэтому опасаясь того, что экс-продюсер поступит так же, было принято решение наблюдать за ним.

Кроме видеонаблюдения, за Харви Вайнштейном наблюдает личный охранник с камерой. Он снимает то, как заключенный передвигается по тюрьме.

Напомним, что Харви Вайнштейн недавно подхватил коронавирус второй раз. Его перевели из тюремной камеры в изолятор из-за повышения температуры и ухудшения самочувствия. Бывший продюсер отбывает заключение за изнасилование и сексуальные домогательства. Ранее его обвинили еще в 6 попытках насилия.