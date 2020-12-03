После окончания президентского срока Дональда Трампа, его дочь Иванка может начать собственную политическую карьеру. Она может участвовать в выборах или активно работать в пользу Республиканской партии.

Иванка Трамп может начать собственную политическую карьеру после того, как истечет президентский срок ее отца. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампов.

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Иванка Трамп могла бы активно развивать Республиканскую партию или же баллотироваться на определенный выборный пост. Например, если она с мужем Джаредом Кушнером переедет в Нью-Йорк, то может выдвинуть кандидатуру на место в Палату представителей Конгресса США от 12 округа штата Нью-Йорк.

Я думаю, что она хотела бы быть женщиной-президентом,

– рассказала бывшая креативная директор компании Иванки Трамп Марисса Велес Краксбергер.

Впрочем, сама дочь президента прямо не ответила на вопрос, собирается ли она начинать собственную политическую карьеру. Иванка Трамп четыре года работала советницей президента. Она довольно либеральных взглядов, поэтому многие ожидали, что женщина будет иметь влияние на своего отца. Но Иванка назвала себя "гордым республиканцем" и "сторонницей Трампа".

Бывший чиновник Белого дома отметил, что Иванка Трамп безусловно производит на людей впечатление. И если бы она действительно захотела баллотироваться или вести за собой партию, то американское общество "приняло бы ее с распростертыми объятиями". "Но оставаться вовлеченным в политику – это не то же самое, что баллотироваться", – отметил чиновник.

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