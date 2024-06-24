С праздником Ивана Купала, Украина: атмосферные и красивые поздравления в картинках

Сегодня, 24 июня, отмечается Ивана Купала. Украинцы привыкли, что праздник приходится на 7 июля, однако дата изменилась после перехода Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви на новоюлианский календарь.

Праздник Ивана Купала пришел к нам еще с древних языческих времен. По традиции, в этот день люди собираются у воды, разжигают костер, через который молодежь потом прыгает. Если пара будет держать руки вместе, несмотря на огонь, то ее ждет счастливая семейная жизнь, а если нет – то расставание, пишет LifeStyle 24.

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Незамужние девушки в праздник плетут венки и запускают в реку или другой водоем. Если они утонут, то в этом году свадьбы ждать не стоит, а если заплывут куда-то далеко – то церемония будет вскоре.

По случаю Ивана Купала наша редакция подготовила поздравления в картинках. Не забудьте сегодня отправить красивое изображение своим близким людям в социальных сетях. Поздравляем всех с таким замечательным праздником!

Ивана Купала 2024: красивые картинки-поздравления

С праздником Ивана Купала / Фото Ogo

С праздником Ивана Купала / Фото "Страна У"

С праздником Ивана Купала / Фото Etnosoft

С праздником Ивана Купала / Фото listivki.com.ua

С праздником Ивана Купала / Фото listivki.com.ua

С праздником Ивана Купала / Фото Eva blog

С праздником Ивана Купала / Фото Eva blog

С праздником Ивана Купала / Фото "Топ картинки"

С праздником Ивана Купала / Фото "Топ картинки"

С праздником Ивана Купала / Фото "Твой мир"

Сохраняйте нашу подборку картинок, чтобы поздравить друзей и родных с праздником Ивана Купала. Порадуйте их в этот день и отправьте красивые поздравления.