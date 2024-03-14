Сегодня Украина отмечает День добровольца: история важного праздника

14 марта для украинцев – памятная дата. Ведь сегодня отмечается День украинского добровольца. Уже десятый год мужчины и женщины покидают свои дома, родных и работу, чтобы защищать Украину от извечного врага – России.

За установление праздника на пленарном заседании Верховной Рады Украины проголосовал 231 народный депутат. Памятный день, в частности, ввели 17 января 2017 года.

Для наших воинов Спасибо, что защищаете: невероятные поздравления в картинках с Днем украинского добровольца

День украинского добровольца: что это за праздник

14 марта 2014 года 500 бойцов Самообороны Майдана отправились в село Новые Петровцы, а именно на тренировочную базу. Они хотели сформировать первый добровольческий батальон, чтобы защищать Украину от России, которая уже тогда вторглась на восточные территории нашего государства. Так, впоследствии появился Батальон оперативного назначения НГУ имени Героя Украины генерал-майора Сергея Кульчицкого.

В 2014-2015 годах на востоке Украины воевало около 40 добровольческих батальонов. В боях за Донецкий аэропорт, в частности, участвовали бойцы батальона ОУН и Добровольческого украинского корпуса. Весной 2014 года Областные государственные администрации, под руководством Министерства обороны Украины, начали набирать людей в батальоны территориальной обороны. Кроме того, появились добровольческие формирования Национальной гвардии Украины и патрульной службы полиции особого назначения.

В 2022 году люди снова добровольно пошли защищать Украину. Ведь 24 февраля началось полномасштабное вторжение России и территорию нашего государства. Украинцы заполонили военкоматы в первые дни и до сих пор идут в армию, чтобы противостоять врагу. Воюют с российскими захватчиками и граждане других стран. В частности, 28 февраля 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, в котором говорится о безвизовом режиме для иностранцев, которые хотят вступить в Интернациональный легион обороны Украины.

В наше время украинские добровольцы – это щит государства. Защитники и защитницы делают все, чтобы Украина победила, а в домах наконец воцарился мир и покой. Многие из них отдали за страну самое ценное – свою жизнь. Поэтому почтим сегодня всех павших воинов и поблагодарим людей, которые сейчас находятся на фронте.