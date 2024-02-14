День святого Валентина: история праздника и интересные традиции в разных странах мира

История Дня святого Валентина является достаточно интересной, однако она передалась нам только в легендах и преданиях. Говорят, что праздник появился из-за раннехристианского мученика Валентина, который был епископом города Терни, что в Италии.

Во времена, когда жил мужчина, правил римский император Клавдий III. Во время войн он запрещал солдатам заключать брак, ведь считал, что так они становятся слабее. Однако Валентин не соглашался с таким решением, поэтому тайно проводил венчание влюбленных пар, отмечает LifeStyle 24.

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День святого Валентина: история праздника

Впоследствии о действиях епископа узнал Клавдий II. Сначала над Валентином жестоко издевались, а 14 февраля казнили. По легенде, ночью он успел написать девушке письмо, в котором признался в своих чувствах. Мученик подписал его "Твой Валентин", поэтому теперь каждый год на День влюбленных люди обмениваются валентинками.

День святого Валентина был введен в 496 году Папой Геласием I. Впоследствии этот праздник стал популярным во всем мире, в том числе и в Украине.

14 февраля люди дарят друг другу валентинки / Фото Canva

День святого Валентина: традиции праздника

В разных странах мира существуют свои традиции празднования Дня святого Валентина. В Украине, например, влюбленные пары проводят его вместе, обмениваются подарками, в частности валентинками, и признаются в любви или делают предложение руки и сердца.