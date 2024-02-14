У часи, коли жив чоловік, правив римський імператор Клавдій III. Під час воєн він забороняв солдатам укладати шлюб, адже вважав, що так вони стають слабшими. Однак Валентин не погоджувався з таким рішенням, тому таємно проводив вінчання закоханих пар, зазначає LifeStyle 24.
Де теми Як зробити валентинку своїми руками: 3 прості та красиві лайфхаки
День святого Валентина: історія свята
Згодом про дії єпископа дізнався Клавдій II. Спершу з Валентина жорстоко знущалися, а 14 лютого стратили. За легендою, вночі він встиг написати дівчині листа, у якому зізнався у своїх почуттях. Мученик підписав його "Твій Валентин", тому тепер щороку на День закоханих люди обмінюються валентинками.
День святого Валентина був запроваджений у 496 році Папою Геласієм I. Згодом це свято стало популярним у всьому світі, зокрема і в Україні.
14 лютого люди дарують одне одному валентинки / Фото Canva
День святого Валентина: традиції свята
У різних країнах світу існують свої традиції святкування Дня святого Валентина. В Україні, наприклад, закохані пари проводять його разом, обмінюються подарунками, зокрема валентинками, та зізнаються у коханні або роблять пропозицію руки й серця.
- У Франції День святого Валентина – свято не для дітей, друзів та колег, а для закоханих пар. За традицією, чоловіки та жінки дарують одне одному квіти, прикраси або цукерки. На вечір обов'язково планують романтичну вечерю.
- Цікава та незвична традиція існує у Данії. Вона навіть має назву – Gækkebreve, яка перекладається як "лист з підсніжником". Тобто люди пишуть одне одному романтичні вірші на папері, який вирізають у красиву форму. Своє ім'я вони не вказують, а зашифровують крапками. До листа прикріплюють підсніжник. Відправник дарує отримувачу писанку на Великдень, якщо останній так і не зможе здогадатися ім'я таємного шанувальника.
- У Словаччині на День святого Валентина існує дуже мила традиції. Зокрема, у будинку Маріни у місті Банська Штявниця є музей, присвячений поемі словацького поета Андрія Сладковича "Маріна". Він написав її для своєї коханої Марії Пишлової. Тому у тому приміщенні вирішили зробити "банк кохання". 14 лютого туди приходять закохані пари та залишають у спеціальних шухлядах каблучки, фотографії або романтичні листи.