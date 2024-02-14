У часи, коли жив чоловік, правив римський імператор Клавдій III. Під час воєн він забороняв солдатам укладати шлюб, адже вважав, що так вони стають слабшими. Однак Валентин не погоджувався з таким рішенням, тому таємно проводив вінчання закоханих пар, зазначає LifeStyle 24.

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День святого Валентина: історія свята

Згодом про дії єпископа дізнався Клавдій II. Спершу з Валентина жорстоко знущалися, а 14 лютого стратили. За легендою, вночі він встиг написати дівчині листа, у якому зізнався у своїх почуттях. Мученик підписав його "Твій Валентин", тому тепер щороку на День закоханих люди обмінюються валентинками.

День святого Валентина був запроваджений у 496 році Папою Геласієм I. Згодом це свято стало популярним у всьому світі, зокрема і в Україні.

14 лютого люди дарують одне одному валентинки / Фото Canva

День святого Валентина: традиції свята

У різних країнах світу існують свої традиції святкування Дня святого Валентина. В Україні, наприклад, закохані пари проводять його разом, обмінюються подарунками, зокрема валентинками, та зізнаються у коханні або роблять пропозицію руки й серця.