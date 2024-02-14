Во времена, когда жил мужчина, правил римский император Клавдий III. Во время войн он запрещал солдатам заключать брак, ведь считал, что так они становятся слабее. Однако Валентин не соглашался с таким решением, поэтому тайно проводил венчание влюбленных пар, отмечает LifeStyle 24.
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День святого Валентина: история праздника
Впоследствии о действиях епископа узнал Клавдий II. Сначала над Валентином жестоко издевались, а 14 февраля казнили. По легенде, ночью он успел написать девушке письмо, в котором признался в своих чувствах. Мученик подписал его "Твой Валентин", поэтому теперь каждый год на День влюбленных люди обмениваются валентинками.
День святого Валентина был введен в 496 году Папой Геласием I. Впоследствии этот праздник стал популярным во всем мире, в том числе и в Украине.
14 февраля люди дарят друг другу валентинки / Фото Canva
День святого Валентина: традиции праздника
В разных странах мира существуют свои традиции празднования Дня святого Валентина. В Украине, например, влюбленные пары проводят его вместе, обмениваются подарками, в частности валентинками, и признаются в любви или делают предложение руки и сердца.
- Во Франции День святого Валентина – праздник не для детей, друзей и коллег, а для влюбленных пар. По традиции, мужчины и женщины дарят друг другу цветы, украшения или конфеты. На вечер обязательно планируют романтический ужин.
- Интересная и необычная традиция существует в Дании. Она даже имеет название – Gækkebreve, которое переводится как "письмо с подснежником". То есть люди пишут друг другу романтические стихи на бумаге, которую вырезают в красивую форму. Свое имя они не указывают, а зашифровывают точками. К письму прикрепляют подснежник. Отправитель дарит получателю писанку на Пасху, если последний так и не сможет догадаться имя тайного поклонника.
- В Словакии на День святого Валентина существует очень милая традиции. В частности, в доме Марины в городе Банска Штявница есть музей, посвященный поэме словацкого поэта Андрея Сладковича "Марина". Он написал ее для своей любимой Марии Пышловой. Поэтому в том помещении решили сделать "банк любви". 14 февраля туда приходят влюбленные пары и оставляют в специальных ящиках кольца, фотографии или романтические письма.