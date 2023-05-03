Эффективно и недорого: как использовать уксус в уходе за растениями
3 мая 2023, 10:31Читати новину українською
Уксус используют в разных случаях: в уборке, в чистке бытовых принадлежностей и даже в уходе за насаждениями. Важно знать, как правильно использовать уксус в уходе за растениями.
Уксус – хороший помощник для многих хозяек. Им можно и почистить бытовые приборы, и избавиться от жирных пятен, а также подкормить насаждения. А вот как использовать уксус в уходе за растениями – расскажет 24 Канал.
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Использование уксуса в уходе за растениями
Уксус – это эффективное средство по уходу за растениями. Он обладает многими полезными свойствами, в том числе можно использовать в определенных случаях.
- Средство для борьбы с сорняками. Нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:1 и нанести на сорняки или корни. Уксус поможет высушить сорняк и уничтожить его.
- Средство для свежести цветов. Следует добавить в вазу с водой 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку сахара. Этот раствор поможет сохранить свежесть и здоровый вид цветов.
- Средство для борьбы с вредителями. Вносим 2-3 столовых ложки уксуса до 1 литра воды и распыляем раствор на листья растений. Это поможет уничтожить вредителей и защитить растения от атак.
Опрыскиваем растения / Фото Газета "Уют"
- Средство для подкормки растений. Чтобы приготовить такой раствор, нужно добавить 1-2 столовых ложки уксуса до 4 литров воды и полить им землю под растениями. Уксус поможет увеличить кислотность почвы и поднять уровень питательных веществ.
- Средство для очистки горшков. Следует смочить губку в уксус и немного протереть горшки, чтобы удалить загрязнение.
- Противогрибковое средство. Уксус создает кислотную среду, которая не подходит грибку. Для приготовления раствора разводим 1 столовую ложку уксуса в 2 литрах воды. Наносим все на листья 2 раза в неделю и после дождей.