Эффективно и недорого: как использовать уксус в уходе за растениями

Уксус используют в разных случаях: в уборке, в чистке бытовых принадлежностей и даже в уходе за насаждениями. Важно знать, как правильно использовать уксус в уходе за растениями.

Уксус – хороший помощник для многих хозяек. Им можно и почистить бытовые приборы, и избавиться от жирных пятен, а также подкормить насаждения. А вот как использовать уксус в уходе за растениями – расскажет 24 Канал.

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Использование уксуса в уходе за растениями

Уксус – это эффективное средство по уходу за растениями. Он обладает многими полезными свойствами, в том числе можно использовать в определенных случаях.

Средство для борьбы с сорняками. Нужно смешать уксус с водой в пропорции 1:1 и нанести на сорняки или корни. Уксус поможет высушить сорняк и уничтожить его.



Крапива / Фото Crafta.ua

Средство для свежести цветов . Следует добавить в вазу с водой 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку сахара. Этот раствор поможет сохранить свежесть и здоровый вид цветов.

. Следует добавить в вазу с водой 2 столовые ложки уксуса и 1 столовую ложку сахара. Этот раствор поможет сохранить свежесть и здоровый вид цветов. Средство для борьбы с вредителями. Вносим 2-3 столовых ложки уксуса до 1 литра воды и распыляем раствор на листья растений. Это поможет уничтожить вредителей и защитить растения от атак.



Опрыскиваем растения / Фото Газета "Уют"

Средство для подкормки растений. Чтобы приготовить такой раствор, нужно добавить 1-2 столовых ложки уксуса до 4 литров воды и полить им землю под растениями. Уксус поможет увеличить кислотность почвы и поднять уровень питательных веществ.



Поливаем цветы / Фото Земляк