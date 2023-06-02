Не выбрасывайте после потребления: 6 необычных функций чайной заварки на огороде

Чаем можно не только наслаждаться, но использовать для огорода. Но есть некоторые нюансы, как использовать чайную заварку на огороде, чтобы она не навредила.

В составе чая есть вещества, подкисляющих землю. Он может быть полезен для некоторых растений, но не стоит брать чай с добавками и фруктами. Мы собрали способы, как использовать чайную заварку на огороде.

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Чайная заварка как огородное средство

Заварка хорошо влияет на цветы . Ведь содержит азот, фосфор, калий и железо. А еще в ее составе кальций, магний, марганец, медь и цинк, которые помогают растениям лучше расти и развиваться.

. Ведь содержит азот, фосфор, калий и железо. А еще в ее составе кальций, магний, марганец, медь и цинк, которые помогают растениям лучше расти и развиваться. Чайная заварка помогает бороться с некоторыми болезнями растений и защищает их от вредителей. В частности, от грибковых инфекций.

растений и защищает их от вредителей. В частности, от грибковых инфекций. Кроме того, чай активирует компост. То есть, заваркой можно добиться разложения органических отходов и улучшить качество получаемого компоста.

То есть, заваркой можно добиться разложения органических отходов и улучшить качество получаемого компоста. Заварка подойдет для борьбы с насекомыми дома или на участке. Это средство – абсолютно безопасно как для людей, так и для животных.



Чайная заварка / Фото Еженедельник Exo

Рекомендуется использовать черный или зеленый потому что у них больше танинов. Эти вещества отпугивают насекомых и вредителей. Они будут убегать с вашей грядки от них.

Муравьям также это средство не понравится. Надо взять чайную заварку с водой в равных количествах и залить им участок, где они водятся. Танины создадут им такую среду, что они долго вас не будут беспокоить.

Чайная заварка пригодится и для мульчирования. Она будет задерживать влагу и улучшит состояние верхнего слоя почвы. Также чай удручает рост сорняков, поэтому работы на огороде станет меньше.