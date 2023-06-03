Кожура банана еще пригодится: 6 неожиданных способов, как использовать фрукт на огороде
Кожура банана, которую обычно выбрасывают после потребления, на самом деле обладает разными полезными свойствами. Ее можно использовать для разных целей, в том числе и для огорода.
Кожа банана содержит питательные вещества, такие как калий, фосфор и кальций, положительно влияющие на состояние растений. 24 Канал расскажет, почему не стоит выбрасывать банановую кожуру и как ее использовать на огороде.
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Применение банановой кожуры на огороде
Как компост. Кожа банана содержит вещества, полезные для роста растений. Такой продукт повысит питательную ценность компоста. Разрежьте кожуру на небольшие куски, чтобы ускорить разложение и добавьте к общему компосту.
Банановая шкурка отлично подходит для подкормки растений. Вы можете положить мелко нарезанную кожуру банана вокруг корневой зоны растений. Особенно это касается фруктовых деревьев или рассады, чтобы подпитать почву и способствовать росту растений.
Банан как удобрение / Фото vertebrolog
Можно использовать банан как удобрение другим способом. Просто закопать кожуру у растения. Она начнет довольно быстро гнить и через несколько дней земля обогатится полезными веществами.
Использование сушеного банана будет не менее действенным. Его можно подсушивать в духовке или на солнце, предварительно поставив на газету. После того как куски подсохли, нужно их измельчить и залить кипятком. Настаиваем раствор 2 дня и смело используем.
Как мульча для растений – хороший вариант использования продукта. Порежьте банан на части и уложите их у основания растения, оставляя некоторое расстояние от стебля. Это будет удерживать влагу, предотвращать рост сорняков и улучшать структуру почвы.
Можно приготовить жидкое удобрение. Возьмите несколько банановых шкурок и залейте их водой. Оставьте на 2-3 дня, чтобы настоялись. Такой подкормкой можно поливать огород каждый день.