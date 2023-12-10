Живая или искусственная елка: как не ошибиться с выбором

Выбрать елку сейчас становится сложнее, потому что их разнообразие с каждым годом увеличивается. Основной вопрос состоит в том, искусственное или живое дерево покупать.

Выбор елки зависит от предпочтений и ценностей каждого человека. Потому что как искусственная, так и живая новогодняя красавица, имеет свои преимущества и недостатки. 24 Канал поможет выяснить, на какой из них остановить свой выбор.

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Преимущества и недостатки живой елки

Когда речь идет о живой елке, то ее большим "плюсом" есть неповторимый запах хвойного дерева. Дом наполняется особым ароматом праздника и рождественской атмосферы. К тому же этот запах – полезен. Ведь выделяются бактерицидные вещества, очищающие воздух.

Однако очевидным "минусом" является то, что живую елку вырубают из леса и таким образом вредят нашей природе. Также это дерево может 10-15 лет расти, перед тем, как его срежут. А люди попользуются елкой в лучшем случае месяц и выбросят.

Хотя бывают и те, кто специально выращивает живые новогодние красавицы для продажи. Люди делают это на специальных территориях по получению разрешения на такую деятельность. В таком случае леса не страдают, поэтому это преимущество.

Так или иначе, после периода рождественско-новогодних праздников возникает вопрос, куда девать живую елку. Во многих населенных пунктах нет мест переработки деревьев, поэтому часто люди просто выбрасывают елку через балкон или в мусорку.

Преимущества и недостатки искусственной елки

Многие ценители эстетики выбирают именно искусственный вариант красавицы, ведь она всегда выглядит хорошо. У искусственных елок – одинаковые веточки и количество хвои, поэтому это убеждает людей ставить именно ее. К тому же ее можно использовать слишком много лет, если правильно эксплуатировать, что очень выгодно.

Преимуществом искусственных елок является то, что они не осыпаются . Потому не приходится постоянно собирать иглы с пола. Это будет экономить ваше время и силы.

. Потому не приходится постоянно собирать иглы с пола. Это будет экономить ваше время и силы. Также выбирая именно искусственную елку, вы бережете экологию, ведь не приобретаете вырубленные из леса деревья. Это в случае, если их не выращивали в специальных местах с соответствующим разрешением.

Впрочем, искусственные новогодние красавицы чаще всего изготавливают из материала ПВХ, который очень вреден. Его считают одним из самых опасных из всех видов пластмасс, поскольку при нагревании выделяются ядовитые вещества.

Некоторые люди постоянно любят что-нибудь новое. Поэтому им надоедает ставить одно и то же дерево каждый год.

Обратите внимание, что есть места в доме, где вообще нежелательно ставить елку. Это может повредить вам.