Ирма Витовская впервые призналась, имеет ли родственные связи с Тиной Кароль

Актриса Ирма Витовская, которая снимается в популярных украинских фильмах, рассказала об отношениях с Тиной Кароль. По словам Ирмы, они иногда пересекались в семейном кругу.

Известно, что Ирма снялась в остросюжетном фильме "Между нами", который недавно вышел на экраны. Это психологический триллер, который держит в напряжении и доказывает, что карма существует. Витовская предстала в нем в необычном образе.

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Витовская рассказала о родственных связях с Тиной Кароль

У Ирмы Витовской спросили, является ли она родственницей известной украинской певицы Тины Кароль. Журналистка отметила, что Кароль сказала об этом в одном из интервью.

Верно ли, что вы родственницы с Тиной Кароль? В одном из интервью она сказала, что ваша сестра вышла замуж за ее родного брата?

– поинтересовалась она.

На что актриса ответила коротко и утвердительно.

Ну да,

– сказала Ирма.

Также у Витовской спросили, какие у нее родственные отношения с Тиной. Она сказала, что видится с певицей нечасто из-за нехватки времени.

Я не думаю, что у нас есть время. У нее еще больше, шоу-бизнес еще больше не держится постоянного места дислокации. Но да – мы имели определенные семейные встречи, когда есть семейные праздники. Но это очень редко,

– сказала актриса.

Интервью Ирмы Витовской: смотрите видео онлайн

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