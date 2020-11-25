Знаменитые топ-модели Ирина Шейк, Кэндис Сванепул и Джоан Смоллс стали звездами нового выпуска греческого издания Vogue. Все снимки были выполнены в черно-белых цветах, а выпуск посвящен человечеству после всех испытаний.

Супермодели предстали в объективе фэшн-фотографа Rowan Papier. Стилисты решили не акцентировать их образы на гламуре, поскольку редакторы издания пытались раскрыть, скорее, внутренние переживания и красоту моделей, чем внешние качества.

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Темой нового Vogue Greece стала "Человечество после всего". Редакторы издания в итоговом номере года оглядываются на все изменения, которые произошли в 2020-м, но, впрочем, вдохновившие человечество на что-то новое и ранее неизведанное. На главной обложке модели фотографировались втроем, а также предстали на портретных фото каждая по отдельности.