Происхождение имени Макар: как и где оно образовалось

На самом деле имя Макар можно услышать не так часто, как Андрей, Петр, Василий или Богдан. То есть, на сегодняшний день оно еще считается редким.

Более популярное имя Макар было в древности, особенно в XIX веке. Что же это значит, откуда происходит и когда Дни ангела Макара – знает 24 Канал.

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Значение имени Макар: откуда происходит

Макар – это имя, которое возникло в Древней Греции. Оно образовалось от слова "Макариос", которое переводится на украинский как "блаженный", "счастливый". В греческой мифологии Макариос еще называли верховного бога Зевса.

В древности "счастливым и блаженным" считали мужчину, который смог поверить в Бога и доверить ему свою жизнь. Поэтому в древности родители выбирали имя Макар для детей, чтобы у них сложилась хорошая судьба в согласии с Всевышним.

Считается, что Макар и Макарий – синонимическое имя. Просто разница в том, что Макар – это мирское (бытовое) имя, а Макарий – церковное. В мифах Древней Греции можно было увидеть сочетание двух имен: Зевс-Макариос. Таким образом, авторы имели в виду, что он "счастлив".

Когда Дни ангела

Макар отмечает свои именины несколько раз в год. Речь идет о таких датах:

12 января;

1 февраля;

14 мая;

26 мая;

20 сентября.

Одной из самых уважаемых фигур в церкви был Макарий Большой. После смерти своих родителей, он стал прислугой у старого отшельника. Впоследствии решил пожить в Фаранской пустыне, где долго пребывал в одиночестве.



Макарий Большой / Фото Pinterest

Во время царствования императора Валента, Макария отправили на остров, где жили язычники. По преданию, мужчине удалось исцелить дочь предводителя. И собственно, этим поступком Макарий вдохновил местных поверить в Иисуса Христа. Мужчина жил много лет. Сейчас его мощи находятся в Амальфе в Италии.