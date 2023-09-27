Что значит и откуда происходит имя Елена

Прекрасное и благозвучное имя Елена никого не оставляет равнодушным. Оно вызывает ассоциации с нежностью, теплом и добротой.

Происхождение имени Елена – таинственное: до сих пор идут споры о том, как оно появилось. Есть одна самая распространенная версия. Что же означает это имя, когда Дни ангела и какой характер – знает 24 Канал.

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Значение и происхождение имени Елена

Елена образовалась от имени греческого бога солнца Гелиоса. На украинский язык с греческого оно переводится как "солнечный свет" или "солнечный луч".

В старой Греции было еще одно прекрасное женское имя – Селена. Некоторые связывали его происхождение с луной. В древности такое имя могли получить только девочки из богатых семей.

Интересно, что в разных странах оно звучит по-другому. К примеру, Елена, Гелена, Элен.

Когда Дни ангела

Женщины по имени Елена отмечают свои именины несколько раз в год:

28 января;

19 марта;

3, 8 и 10 июня;

24 июля;

10 августа;

17 сентября;

12 ноября.

Уменьшительно-ласкательные формы имени Елена вот такие: Леночка, Леночка, Леся, Лесенька, Лесечка, Леля, Лелечка, Люся, Люсенька.

Характер имени Елена

Елена с детства – любознательная, дружелюбная, положительная. Эти девочки имеют хорошую память и гибкое мышление. Иногда могут лениться и не любят, когда им говорят, что делать. Елене нужны усилия, чтобы дисциплинировать себя и соблюдать график.

Во взрослой жизни четко знает, чего хочет. Ей не сложно выбрать себе сферу, в которой будет реализовываться. Часто придумывает себе воображаемый мир, в котором ей комфортно. Поэтому иногда не складываются отношения с людьми.

Елена обладает высокой работоспособностью и выдержкой. Она быстро привыкает к любой работе и добросовестно его выполняет. Однако ей важно хорошо отдыхать и иметь свободное время, иначе начинается выгорание.

В отношениях с противоположным полом может быть выборочной. Торопиться замуж, чтобы выйти скорее, точно не будет. Елене важно быть уверенной в человеке на все 100%, чтобы связать с ним свою жизнь. Но если она нашла того самого, то будет проявлять свои лучшие черты.