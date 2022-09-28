Именины в октябре 2022 года: какое имя следует выбрать для своего ребенка

По традиции считается, что новорожденного ребенка нужно называть тем именем, которое указано в дате его рождения. В современном мире детям часто дают двойные имена — то, что есть в церковном календаре и выбрали родители.

Девочки и мальчики, которые рождаются в октябре, являются жизнерадостными и достаточно активными. Они являются явными лидерами в своей компании и всегда окружены большим количеством друзей. С раннего возраста их интересует наука и искусство. Дети, рожденные в этом месяце, любвеобильные и эмоциональные. Они готовы делиться любовью со всем миром, пишет 24 канал.

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В день именин принято посещать храм. Если День ангела приходится на период поста, то следует перенести празднование на другой день или угощение должно соответствовать рекомендациям церкви.

День ангела в октябре 2022 – список имен

Как назвать мальчика в октябре по дате:

Владислав – 7;

Степан – 77, 15, 17, 22, 23;

Кузьма – 5, 25;

Федор – 33, 10, 11, 15, 31;

Олег – 3;

Константин – 1, 2, 4, 22;

Михаил – 1, 3, 14, 14;

Иннокентий – 6, 26;

Александр – 44, 5, 8, 11, 13, 14, 24, 25, 30;

Алексей – 11, 2, 13, 14, 29;

Владимир – 1, 4, 17, 21;

Роман – 8, 14;

Игнат – 10, 27;

Георгий – 22, 11, 14, 15, 29;

Семен – 13;

Денис – 16, 18, 25, 28;

Олег – 3;

Макар – 2, 8, 19, 25;

Леонид – 13;

Сергей – 1, 8, 23, 31;

Савелий – 14, 23;

Антон – 7, 16, 23;

Тихон – 9, 17.

День ангела в октябре 2022 – как назвать своего ребенка / Фото "Canva"

Как назвать девочку в октябре по дате:

Ариадная – 1;

Арина - 1;

София – 1;

Ефросинья - 1, 7;

Ирина - 1;

Мария - 2, 11, 21;

Татьяна - 3, 11, 21;

Параска - 5;

Ираида - 6;

Раиса - 6;

Фекла - 7;

Акилина - 10;

Феврония – 10;

Анна - 11, 15;

Ульяна - 11;

Юлиана - 11, 15;

Александра - 13, 15, 18;

Вера - 14;

Устина - 15;

Вероника - 17;

Виринея - 17;

Пелагея - 20, 21;

Елизавета - 21;

Надежда - 21;

Таисия - 21;

Зинаида - 24;

Доминика - 25;

Злата - 26, 31;

Параска - 27.

Именины в октябре 2022 – значение имен

Мальчикам подойдут имена, подчеркивающие их лидерские качества и авторитетность. Например:

Виктор – "победитель";

Глеб – "большой", "высокий";

Евгений – "благородный";

Давид – "любимый", "любимый";

Иоанн – "божья благодать";

Сергей – "высокий", "знатный";

Антон – "достойный похвалы", "вступающий в бой".

Именины в октябре 2022 – список имен по датам / Фото "Canva"

Девочкам подойдут имена, которые подчеркнут их доброту и мягкий характер: