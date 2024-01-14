Нины, желаем вам мира и покоя: подборка фантастических поздравлений с именинами в прозе и стихах

Нины, поздравляем вас с Днем ангела. Пусть все невзгоды поскорее покинут жизнь. Желаем всегда достойно преодолевать препятствия и не терять позитива.

По случаю праздника 24 Канал публикует подборку поздравлений в прозе, стихах и картинках. Отправьте сегодня теплые слова своим самым родным именинницам.

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День ангела Нины: поздравления в стихах

Річкою бурхливою хай життя вирує,

Доленьку щасливу сам Господь дарує!

Хай крильми широкими ангел захищає,

Цілями високими серце наповняє.

Хай добро з надією душу зігрівають,

Все, що було мрією, ангел хай здійснює.

Миру та добробуту принесе з собою,

І наповнює життя щастям та любов’ю.

***

Хай добрий ангел береже від зла,

Дарує щастя, душу зігріває!

Тобі, Нінусю, побажаю я тепла,

Любові й удачі без кінця і краю.

Хай доленьку завжди твою несе

На ніжних крилах радості й достатку,

Хай буде у житті лиш добре все

І все обов’язково у порядку!

Поздравление с Днем ангела Нины / Фото "Открытки"

***

Вітаю тебе, люба Ніно,

З іменинами твоїми.

Будь здоровою й коханою,

Будь красивою й бажаною.

Найкоштовніших тобі прикрас,

І життя без бід та образ!

***

Ніно, нині свято в тебе,

З Днем ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

***

Сонце із неба радісно сяє,

Проміння для тебе в букетик збирає,

Вітер шепоче, мов промовляє,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Вечір приходить, небо темніє,

Зорями небо твоє ім’я малює,

Місяць в віконце твоє заглядає,

Тебе з іменинами, Ніно, вітає!

Поздравление с Днем ангела Нины / Фото "Открытки"

День ангела Нины: поздравления в прозе

Поздравляю тебя с Днем ангела. Пусть добрый ангел-хранитель даст тебе веру в себя, настойчивость и целеустремленность. Желаю тебе, Нина, большой и чистой любви, достойного и несомненного успеха, полноценного здоровья, неутомимого воодушевления и мужества сердца!

***

Дорогая Нина! Желаю, чтобы покровительница тебя всегда оберегала, указывала верный путь, благословляла мысли и поступки. Чтобы никому не давала тебя обидеть, отводила как можно дальше врагов и недоброжелателей. Пусть в твоей жизни будет много счастья, в сердце – море любви, а на душе – гармония и покой. С Днем святой Нины!

***

Милая Ниночка, пусть глаза всегда сияют от счастья, словно две яркие звездочки. Желаю, чтобы ты преуспевала во всем, за что берешься, и была любимицей удачи. Пусть тебя окружают только добрые люди, а каждый день наполняется радостью и позитивом!

Поздравления с Днем ангела Нины / Фото "Факты"

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Нина, поздравляю с чудесным праздником – Днем ангела! Желаю светлого пути к успеху и счастью, ярких впечатлений и веселых эмоций. Желаю искренней радости и отличного здоровья, верной любви и неизменной удачи.

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С Днем Нины! Искренне желаю успехов в профессии, а также семейного уюта и тепла. Пусть все невзгоды покинут ваш дом, мечты сбываются, а судьба всегда улыбается.

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