6 женских и мужских имен польского происхождения, которые вы могли не знать

Рождение ребенка – большое событие в жизни родителей, к которому тщательно готовятся. Кто выбирает более традиционные варианты, а кому по душе - что-то экзотическое. Предлагаем интересные польские имена.

Во время выбора имени люди часто ищут интересные варианты в интернете, книгах, спрашивают советы родных и близких людей. Не забывают учить и происхождение имен. 24 Канал подскажет вам подборку имен польского происхождения, которые вам понравятся.

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Имена польского происхождения