6 женских и мужских имен польского происхождения, которые вы могли не знать
Рождение ребенка – большое событие в жизни родителей, к которому тщательно готовятся. Кто выбирает более традиционные варианты, а кому по душе - что-то экзотическое. Предлагаем интересные польские имена.
Во время выбора имени люди часто ищут интересные варианты в интернете, книгах, спрашивают советы родных и близких людей. Не забывают учить и происхождение имен. 24 Канал подскажет вам подборку имен польского происхождения, которые вам понравятся.
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Имена польского происхождения
Милана – имя славянского происхождения. Оно может происходить от фамилии Милан, имеющей восточнославянские корни. Его можно трактовать как "наследница". По итальянской версии Милана связано с городом Милан в Италии.
Имя Гольшка причастно к славянской культуре. Это форма имени Галина, распространенное украинским именем. Галина происходит от славянского слова "галый", что означает "ясный", "светлый" или "благородный". То есть, Гальшка может быть уменьшительно-ласкательной формой этого имени и иметь схожее значение.
Домбровка – также имя славянского происхождения. По одной из версий, Домбрувка происходит от славянского слова "дуброва", что означает "роща дубов" или "лес с дубами". В славянской мифологии дуб имел особое значение как символ силы, стойкости и мудрости. То есть имя отражает связь с природой. Есть мнение, что имя происходит от польского села Домбрувка.
Имя Волымир тесно переплетается со славянской культурой. Часть "хвала" происходит от слова "слава", а мир символизирует "спокойствие". Имя ассоциируется с гармонией, взаимопониманием и благополучием.
Аркадиуш – популярное мужское имя польского происхождения. Это разновидность имени Аркадия. С польского переводится как "счастливый пастух".
Имя Бронислав происходит от славян и распространен в польской и украинской культурах. Первая часть "бронь" означает "защиту", а "слава" – "ведомость". Оно символизирует крепкий дух и умение стоять на защите других или уважение и признание.