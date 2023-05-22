6 имен для девочек и парней, означающих солнце

В мире существует бесчисленное количество имен. Сделать выбор сложно, но хочется, чтобы имя несло позитив и добро. Мы собрали для вас имена, означающие солнце.

Среди миллионов имен выбор должен прийтись на одно-единственное. В частности, на то, что радует и улучшает настроение. 24 Канал собрал список имен, означающих солнце.

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Имени, означающие солнце

Имя Елена происходит из Греции, а именно – от бога солнца Гелиоса. Оно означает "солнечный свет" или "солнечный луч". Так часто называли девочек из аристократических семей. Есть версия, что имя Елена может происходить от латинского имени Helena, что означает "блестящая" или "светлая". Оно стало известно благодаря легенде об Елене Троянской, из-за которой произошла Троянская война.

Калинда – это имя, происходящее из хинди, то есть индоарийского языка, что означает "солнце". Название связано с горами Калинда, из которых вытекает священная река. В некоторых славянских языках, таких как украинский и польский, Калинда означает "круг" или "круг обряда". В славянской мифологии Калинда была волхвом, предсказывающим будущее и отражающим циклический характер времени.

Имя Ориана ассоциируется с восходом солнца через золотой аспект, предполагающий ее имя. Также есть толкование, что оно имеет латинское происхождение слова aurum, что означает "золото". Поэтому Ориана может иметь значение "золотистое" или "подобное золоту".

Элий может иметь несколько происхождений. Первое – древнеримское, произошедшее от родового имени Aelius. Вероятно, оно происходит от греческого Ailios, что означает "солнечный". В римской истории он часто встречается среди членов аристократии. В греческом языке Элий может происходить от слова Helios, означающего солнце. В греческой мифологии Элий был божеством Солнца.

Имя Арег в армянской культуре означает "солнце". В армянской мифологии Арег был божеством солнца, которое символизировало свет, тепло и жизнь.

В греческой мифологии Гелиос был богом солнца. Он олицетворял солнечный свет и тепло. Это имя широко использовалось в древнегреческом мире и имело религиозное и культурное значение. По легенде, Гелиос управлял солнцем, перемещаясь по небу в своей колеснице, тянувшую его огненные лошади.