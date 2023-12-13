Имена для мальчиков на букву "В": полезная подборка для тех, кто ждет сына в 2024 году

Мужских имен на букву "В" достаточно много. Из целого списка родителям нужно выбрать тот вариант, который лучше всего показывает характер сына. Для некоторых взрослых также важно значение имени.

Женщины, которые должны рожать в 2024 году, уже думают о том, как назвать ребенка. 24 Канал подготовил подборку мужских имен на букву "В", которые помогут с выбором.

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Имена для мальчиков на букву "В"

Имя Владислав имеет славянское происхождение, а зародилось еще в языческие времена. Оно состоит из двух слов: "владеть" и "слава". С древнегерманского языка переводится как "царствовать", "царить", "славный", "знаменитый".

Имя Виктор появилось с приходом христианства. С латинского языка трактуется как "победа", "победитель". Этим именем родители часто называли своих детей во времена Киевской Руси. Сейчас оно тоже достаточно популярно.

Имя Вячеслав – славянское. Состоит из двух слов: "вяче", имеющее значение "больше", и "слав", которое трактуется как "слава". Говорят, что Вячеславы обладают хорошей силой воли, а также с достоинством выдерживают любые трудности.

Имена для мальчиков на букву "В" / Фото Canva

Имя Валентин имеет латинское происхождение. Образовано от слова "valens", что означает "сильный", "здоровый", "спокойный". Имя переводится как "быть здоровым". У Валентинов сильный характер. Такие мужчины всегда веселы и активны.

Имя Василий имеет древнегреческие корни. Переводится как "царь", "царственный". На территорию Киевской Руси оно пришло вместе с христианством. Василии могут найти общий язык с любым человеком. Они привлекают своей доброжелательностью.

Особого внимания заслуживают редкие украинские имена для мальчиков. Возможно, одно из них придется вам по душе.