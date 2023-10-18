Как назвать мальчика по знаку зодиака: хорошие и простые примеры

К астрологии сложилось очень разное отношение в нашем обществе. Кто-то искренне верит во все прогнозы и читает гороскопы. А у кого-то – возникает максимальный скептицизм. Однако некоторые родители ищут имена по знакам зодиака.

От даты рождения вашего ребенка зависит, какого он будет знака зодиака. Каждый из них имеет свои особенности, которые впоследствии проявляются в личности. Собрали несколько советов, как назвать мальчика по знаку зодиака.

Какая красота Названо лучшее имя для мальчика в 2024 году

Имена для мальчиков по знаку зодиака

К земным знакам зодиаку принадлежит Дева, Телец, Козерог. Таким мальчишкам подойдут имена, которые ассоциируются с надежностью и семейностью. К примеру, Сергей, Иван, Петр, Матвей, Глеб, Вадим, Валентин, Тимофей, Тимур.

Другие знаки зодиака, связанные со стихией огня . Это Лев, Овен, Стрелец. Их воспалительный характер можно подкорректировать именами с мягкими согласными. Может быть Илья, Алексей, Виталий, Ярослав, Святослав.

Водяные знаки , такие, как Скорпион, Рыбы, Рак характеризуются энергичностью и активностью. Этим мальчикам будут подходить имена Александр, Николай, Владимир, Вениамин, Ефим, Эльдар, Тарас, Савелий.

Стихия воздуха касается Близнецов, Весов, Водолеев. Преимущественно это очень мечтательные и творческие личности. Их следует назвать так, чтобы красиво звучало. Речь идет об именах Георгий, Вячеслав, Аркадий, Альберт, Марк, Руслан, Илларион.

Специалисты не советуют выбирать детям такие имена, как у их родителей. Это может отрицательно сказаться на них. Также советуют обращать внимание, сочетается ли имя с фамилией и отчеством.

На днях стало известно, какое имя будет самым популярным в 2024 году.