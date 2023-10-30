8 имен для мальчиков, которые родились в ноябре

Мальчики, рожденные в ноябре, отличаются активностью и любознательностью. Нередко у них сильный характер, который следует закрепить правильным именем.

У таких детей много энергии и любознательности, которые нужно направить в правильное русло. В этом им может помочь хорошее имя. Несколько лучших вариантов для мальчиков, рожденных в ноябре – знает 24 Канал.

Такая красота Впечатляют с первого раза: лучшие имена для мальчиков

Имена для мальчиков в ноябре

Герман – хорошее мужское имя, которое образовалось от латыни. Сформировалось от латинского слова "germanus" со значением "близкий", "родной". Это имя было популярно в Византии, особенно среди патриархов и святых.

Евгений возникло еще в Древней Греции. На украинский переводится как "благородный", "знатный". А вот дословно звучит как "с отличными генами". Такая форма имени была особенно популярна в 19 веке.

Максим – простое, но хорошее имя. Оно произошло от римского родового имени Maximus со значением "величайший".

Артем имеет две версии происхождения. По первой – возникло от греческого имени Ἀρτεμής, что означает "неповрежденный", "с безупречным здоровьем". А за второй – имя появилось от слова Αρτέμιος, переводимого как "посвящённый Артемиде".

Валерий – имя, берущее начало от латинского слова "valeo" со значением "сильный", "здоровый". Недаром бога войны Марса в древнеримской мифологии называли "Валериус".

Филипп – это украинизированная версия церковного мужского имени Филипп. Оно появилось в Древней Греции и имеет значение "любитель коней". Святого мученика Филиппа Апамейского считают покровителем этого имени.

Григорий образовалось от древнегреческого слова "григорео", со значением "бодрствовать", "быть бдительным". То есть, имя трактуют как "пристальный". Мужское имя появилось во времена христианства.

Михаил – довольно популярное в Украине имя. Имеет древнееврейские корни, поскольку возникло от имени Михаэль. В переводе означает "равный Богу", "подобный Богу".

Если вы ищете имена для девочек, которые родились в ноябре, то мы сделали тематическую подборку.