6 традиционных украинских имен, которыми можно назвать сына в 2024 году

Список традиционных украинских имен очень большой. Обычно они – еврейского, греческого, латинского или скандинавского происхождения. Кроме того, каждое имя имеет свое особое значение.

Родители выбирают то, которое лучше всего показывает характер ребенка. Однако часто найти красивое имя для сына или дочери бывает сложно. Поэтому 24 Канал составил список традиционных украинских имён для мальчиков. Он поможет при выборе.

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Список украинских имен для мальчиков

Имя Павел достаточно распространенное в Украине и имеет латинское происхождение. Пришло в Киевскую Русь оно из Византии. Означает "маленький", "младший", "малый", "небольшой".

Имя Фаддей имеет несколько версий своего происхождения. Первая говорит, что оно – греческое и связано с именем Теодор. Переводится как "дар Божий". Существует и другое мнение, что имя имеет еврейское происхождение. Из иврита трактуется как "восхваляющий".

Имя Всеволод – славянского происхождения. Считается, что оно означает "владеющий всем", "владеющий миром". В Украине это имя не слишком распространено. Однако такие ребята имеют сильный и решительный характер.

Имена для мальчиков / Фото Pixabay

Имя Ростислав также имеет славянское происхождение. Оно состоит из двух слов: "расти" и "слава". Поэтому его переводят как "растущий", "растущая слава". Такие ребята стремятся к постоянному развитию.

Имя Николай происходит от имени Николас, которое есть древнегреческим. Переводится как "победитель народов". Кстати, Николаем можно назвать мальчиков, которые родятся в декабре. Ведь в этом месяце они будут отмечать День ангела.

Имя Андрей также пришло к нам из Древней Греции. Одни исследователи говорят, что оно образовано от слова "андрос", что переводится как "муж". Другие считают, что имя происходит от слова "андрейос", что означает "мужественный".

Для девочек есть также множество красивых имен. Выбирайте вариант заранее, чтобы не принимать решение в последнюю минуту.