7 роскошных имен для мальчиков на букву "Б", которые придают уверенности

Имена, которые начинаются с разных букв, воспринимаются также неодинаково. К примеру, имена на букву "Б" звучат гордо и мощно. Они помогут мальчикам чувствовать себя сильными.

Среди имен на букву "Б" встречаются как популярные и привычные, так и редко используемые и вообще незнакомые. Здесь уже зависит от предпочтения родителей, что им по душе. Подборку таких подготовил 24 Канал.

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Имена на букву "Б" для мальчиков

Борис – имя, известное всем. Имеет два варианта трактовки. В Древней Персии имя означало "наследник". В арабских странах оно трактуется как "видный мужчина".

Бронислав происходит от предков-славян. Оно имеет 2 корня – "брон" и "слов", возникшие от слов "защитить" и "слава". Означает "защищать славу" или "славный в защите".

Бруно – древнее немецкое имя, образовавшееся от древнегерманского слова "bran". Оно означает "бурый", "коричневый". Его истолковывают как "медведь". В средневековой Европе это имя было очень популярно, особенно среди знати. Бруно очень нравилось представителям саксонского герцогского рода.

Булат – очень необычное, но красивое мужское имя. Сначала оно звучало в персидском языке как Пулад (Фулад). Имело значение "сталь", "стальной". К мусульманам имя попало от тюрков, которые взяли его у персов. Тюрки говорили: "Болит". Первоначально Болат употребляли в народном эпосе. Так называли богатыря, который обладал большой силой и бесстрашием.

Богдан – красивое и популярное в Украине имя, которое считается славянским. В него входят 2 корня – "Бог" и "давать". Оно означает "Богом данный".

Бернард – также образовалось от старых германцев. Его переводят на украинский как "сильный и смелый медведь".

Бонифатий или, как еще говорят, Бонифаций. Имя возникло на латыни и означает "добрая судьба". Звучит необычно, поэтому его часто не услышишь.

Есть еще несколько вариантов, как назвать сына. Они очень популярны, поэтому вы хорошо их знаете.