Излучают добро: 7 имен для мальчиков с хорошей энергетикой

Выбор имен для детей – актуальный вопрос всегда, потому что детки рождаются каждый день в разных уголках Украины. Родители ищут красивые варианты для новорожденных, которые будут хорошо звучать.

Если имя имеет хорошую энергетику, то и ребенок будет спокойным, искренним, отзывчивым. Потому что она будет наделять ее такими чертами. 24 Канал нашел несколько наиболее удачных имен для мальчиков, которые понравятся.

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Имена для мальчиков с хорошей энергетикой

Гордый – красивое имя, появившееся в Древней Греции. Так зовут фригийского царя, который по преданию, завязал узел, который собственным мечом разрубил Александр Македонский.

Демид – довольно необычное имя с красивым звучанием. Оно сформировалось от древнегреческого имени Диомедес и более короткой формы – Деомид. Имя трактуют как "слово Зевса", "мыслитель бога" или "божественная мысль".

Фаддей – лаконичное имя, которое подойдет чуть ли не каждому мальчику. По первой версии происхождения, имя возникло из древнегреческого языка и означает "сердце" или "похвала". Другие считают, что оно имеет еврейские корни и трактуется как "дар Бога".

Глеб – простое имя, которое нетрудно запомнить. Некоторые исследователи считают, что оно появилось от скандинавов и имеет значение "любимец Богов", "наследник". А другие говорят, что оно появилось из старославянской культуры и имеет значение "земля".

Станислав берёт начало от славян, вероятно, от поляков. Имеет две части: "состояние" – "стать", "установить" и "слав" – "слава", "популярность". Оно переводится как "стать славным", "обрести славу".

Захар имеет древнееврейские корни. Оно переводится как "память Господня", "помнящий Бога". Сначала звучало как Захарий, но впоследствии стала употребляться именно его краткая форма.

Игорь возникло от скандинавского имени Ingvarr. Оно состоит из двух частей "Ing" и "varr": "Ing" – скандинавский бог изобилия, а "varr" – означает "охраняемый объект". Трактуют, как "охраняемый Ингом".